ФК «Челябинск» сыграл с «Ленинградцем»

Матч посетил губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 9 марта, на стадионе «Центральный» состоялся матч футбольного клуба «Челябинск» и питерским «Ленинградцем». Игра прошла в рамках LEON-Первенства по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион А» сезона 2024-2025. Смотрите снимки фотографа ИА «Первое областное с этой напряженной игры.

Поддержать наших спортсменов пришел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Первая интересная атака нашей команды! Алексей Померко, забрав мяч в центре поля, ускорился к штрафной соперника и ударил, но его попытка была заблокирована.

Вскоре «Челябинск» заработал угловой, но он не принес угрозы воротам «Ленинградца». Центральный защитник команды соперника, Роман Кудрявцев, получил желтую карточку за срыв нашей атаки.

Артем Самсонов сделал отличную передачу Александру Носову по левому флангу, но Носов не удержал мяч, когда вошел в штрафную площадь соперника.

На другой стороне поля полузащитник «Ленинградца» Иван Маркелов попытался головой поразить наши ворота, но его удар оказался слабым и мимо цели. Защитники уверенно контролировали ситуацию!

Вот моментальный ответ от нашей команды! Артем Самсонов попытался поразить дальний угол ворот, но удар пришелся мимо.

К сожалению, мы пропускаем гол. Артем Кулишев открывает счет в матче. В последующей атаке «Ленинградец» забивает второй мяч, на этот раз отличился Дмитрий Барков.

Несмотря на это, у «Челябинска» была возможность сократить отставание перед перерывом. Артем Соколов отлично пробил из штрафной в дальний угол, но вратарь «Ленинградца» сумел отразить этот удар.

И вот долгожданный гол от «Челябинска». Илья Грузнов оказался самым расторопным после подачи со штрафного.

Однако сравнять счет не удалось. Победа осталась за «Ленинградцем».