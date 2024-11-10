Финалисты премии «Двигай Че» обсудили свои инициативы с экспертами на выездной сессии

Всего от талантливой молодежи поступило более 150 проектов

В эти выходные на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе собрались финалисты премии «Двигай Че», чтобы обсудить свои проекты в командах и с экспертами. Кроме того, для ребят организовали тематические образовательные блоки и интересные активности. Наш фотокорреспондент побывала на мероприятии и привезла фоторепортаж.

Традиционно участие в премии принимает молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. В этом году от южноуральцев поступило 153 инициативных проекта. Больше всего пришлось на номинацию «Образовательная инициатива» — таких 53. Также ребята прислали 45 социальных и 43 культурных инициативы.

На протяжении двух дней семь команд активно обсуждали свои проекты, дорабатывали их, представляли экспертам.

На площадке было шумно и весело.

Все проекты, представленные молодежью, направлены на развитие Челябинской области и общества. Например, Наталья Колобова из Магнитогорска — создатель учебно-тренировочной квартиры «Вместе в самостоятельную жизнь». Это проект, направленный на повышение уровня навыков самостоятельности у молодых инвалидов. Сейчас там занимаются 20 ребят в возрасте от 18 до 30 лет.

Еще один проект, претендующий на премию — «Иммерсивный Челябинск». Это сочетание спектакля, экскурсии компьютерной игры и квеста, благодаря которому можно открыть для себя Челябинск с новой, ранее неизвестной стороны. Автор проекта — 28-летняя Наталья Колпакова.

Помимо обсуждений проектов, для ребят подготовили образовательные блоки по темам «Сообщество», «Сотрудничество» и «Размечтайся».

Сегодня прошла ассессмент-сессия, на которой выступила основатель Фонда 2020 Ирина Текслер. Она также обсудила с ребятами их инициативы.

А еще для участников подготовили интересный фотоквест по территории Солнечной Долины и другие активности.