Фестиваль русского фольклора на челябинской Кировке собрал сотни гостей

Главным символом мероприятия стал венок

Сегодня, 12 июня, в День России на пешеходной части Кировки в Челябинске развернулся фестиваль русского фольклора и культуры. В программе — песни, танцы, мастер-классы, конкурсы и подарки. Атмосферу фестиваля запечатлел фотограф ИА «Первое областное» Олег Каргаполов.

На фестивале нескучно и детям, и взрослым: для юных горожан организовали различные конкурсы со сладкими призами.

А взрослые с удовольствием посещают ярмарку, где можно приобрести украшения ручной работы, домашнюю утварь и многое другое.

Гости фестиваля активно принимают участие в различных мастер-классах. Челябинцев учат создавать бусы, броши и многое другое.

Челябинцев развлекают музыкальные и танцевальные коллективы.

Символ фестиваля — венок. Он олицетворяет единство, связь поколений и многообразие народных традиций.