В Челябинске завершился трехдневный международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев». Его миссия — сохранить в исторической памяти кадры, лица и судьбы причастных к спецоперации. Это и обычные жители, которые ежедневно видят все ужасы современной действительности, и военкоры, режиссеры и журналисты, показавшие миру жизнь «за ленточкой», передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Для нас крайне важно, что документальные фильмы, которые несут правду и реальность, доступны сегодня во всем мире. Сколько бы я как посол не рассказывал людям во Вьетнаме о том, какова ситуация на Донбассе, пока мы его не покажем, пока не представим реальные доказательства, документы и прочее, доверия этого не будет», — отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Все три дня фестиваля зрители, в том числе и молодежь, смотрели фильмы об ужасах той жизни. Казалось бы, она так далеко, но теперь мы видим ее на большом экране театра драмы им. Наума Орлова.

«Не только кино, но и любая история о героизме, будь она снята на видео, показана в фото, написана в новостных сводках или в письмах своим родным от наших бойцов. Это сегодня не просто часть истории, это важный голос», — говорит военный корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин.

Для зрителей выступила группа «Зверобой». Их пригласили не просто для концертной программы, а потому, что песни рок-группы на фронте известны многим. «Зверобой» называют голосом Донбасса, трек «Моя Родина возвращается» стала гимном битвы за регион.

В 2015 году они объехали всю линию фронта, а сегодня напомнили южноуральцам: важно не забывать, что творится по ту сторону.

«Кино, мне кажется, это один из главных таких жанров. И хорошо, что он есть, и хорошо, что есть такой фестиваль, который показывает замечательные, очень талантливые фильмы. Вообще, RT.Док стал большой площадкой для документалистов, которые могут себя реализовать и показать, чтобы их услышали и увидели по всей стране», — отмечает солист группы «Зверобой» Александр Носков.

Среди документальных свидетельств – фильм съемочной группы ОТВ. Они неделю провели в освобожденных городах, чтобы своими глазами увидеть, как жители новых территорий перенесли тяжелые времена. На главную сцену фестиваля поднялся режиссер монтажа Константин Моцный. Его, как и других авторов, отметила генеральный продюсер RT.Док Екатерина Яковлева.

По словам Константина, сложность в создании фильма была не столько в монтаже, сколько в самой атмосфере. С автором картины, главным редактором ОТВ Ольгой Гаврилюк, режиссер на «одной волне» — они понимают друг друга с полуслова. Но работать на площадке было все-таки тяжело:

«Когда ты видишь гуляющих детей, понимаешь, насколько же тяжело именно жить в этой атмосфере. Сейчас ты бегаешь и все хорошо, но вдруг прилетит снаряд или тут же может произойти какая-то неизбежность, беда. Тяжело было кадры, даже удачные, пропускать через себя, понимая, что здесь, где сейчас так хорошо, было очень плохо», — рассуждает Константин.

Напомним, трехдневный фестиваль стартовал 4 сентября. Зрителям показали 14 картин об ужасах современной войны и о подвигах российских военных. В торжественной обстановке мероприятие открыли полпред УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.