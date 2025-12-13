Фестиваль пельменей и фольклора собрал сотни челябинцев в парке Гагарина

Делимся атмосферными снимками

Сегодня, 13 декабря, в челябинском ЦПКиО имени Гагарина прошел один из самых ярких и вкусных фестивалей — «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Гости праздника охотно дегустировали пельмени, вареники и другие угощения, а согревались не только горячим чаем, но и плясками, и играми. Фотограф ИА «Первое областное» Олег Каргаполов запечатлел атмосферу традиционного фольклорно-гастрономического фестиваля.

Куда ни глянь, повсюду — главные герои фестиваля. Разной формы, с разными начинками, под разными названиями. Гости праздника ходили от одного стола к другому, пробовали и уносили с собой упаковку или даже несколько понравившегося продукта.

Но не только пельменями угощали на фестивале: тут и пироги, и расстегаи, и баранки. И горячий чай, конечно же. Зима как-никак, хоть и тепло.

Но согреться на фестивале можно было не только чаем: челябинцы танцевали под веселые русские мелодии, водили хороводы и принимали участие в зимних забавах.

Праздник собрал несколько сотен гостей разного возраста.

Кстати, фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» входит в десятку крупнейших фольклорно-гастрономических событий в России.