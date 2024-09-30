Фестиваль «Джаз на большом органе» завершился в Челябинске

Владимир Хомяков: «Это огромная творческая лаборатория, обмен опытом и впечатлениями»

Четыре дня подряд на сцене челябинского Зала органной и камерной музыки звучал джаз. Главным героем стал огромный духовой орган, который на эти дни превратился в драйвового джазмена. Два десятка музыкантов приняли участие в фестивале. Итоговый гала-концерт собрал на одной сцене всех участников XI фестиваля «Джаз на большом органе».

Международный фестиваль «Джаз на большом органе» по праву считается знаковым брендом Южного Урала. В сентябре 2024 года фестиваль отметил свое двадцатилетие. Бессменным художественным руководителем фестиваля все эти годы является народный артист РФ Владимир Хомяков.

«Наш фестиваль не имеет аналогов в мире, поэтому пользуется огромной популярностью. Музыканты из разных стран стремятся присоединиться к нашему проекту. Каждый из них имеет свое представление о том, как следует играть джаз на большом духовом органе. Тем интереснее становится слушателям и другим участникам фестиваля. Можно сказать, что это огромная творческая лаборатория, обмен опытом, впечатлениями», — рассказал Владимир Хомяков.

На XI фестивале выступили лучшие органисты страны. В первую очередь сам Владимир Хомяков и его коллеги Андрей Бардин из Красноярска, Екатерина Мельникова, Владимир Нестеренко и Мария Моисеева из Москвы, Вячеслав Золотовский из Нижнего Новгорода.

Впервые фестиваль полностью прошел без поддержки ритм-секции. Ни одной ударной установки на сцене замечено не было. К участию допустили только перкуссию Андрея Горбунова из Санкт-Петербурга. В арсенале Андрея уникальное направление — боди-перкуссия. Вокал Аллы Туровской прекрасно сочетался с ним.

Насыщенный теплый оттенок солнечной Индии в фестиваль внесли традиционные народные мелодии, которые на ситаре исполняет Субшри Джанардан. В содружестве с органисткой Екатериной Мельниковой и кларнетистом Сергеем Шитовым получилась уникальная, не похожая на другие программа.

«Несколько лет назад мы познакомились с Субшри Джанардан. И придумали композиции, в которых сочетаем большой орган и ситар. Это не джаз в чистом виде. Это некая наша необычная фантазия на красивые индийские темы. Можно сказать, что индийская рага станет для нас неким джазовым квадратом, от которого мы отталкиваемся. Мне приятно, что Владимир Хомяков нас заметил и пригласил к участию в фестивале», — поделилась Екатерина Мельникова.

Фестивальную программу Владимир Хомяков составляет заранее, но все без исключения концерты — уникальное в своем роде действо. Как и на любом джазовом джеме, строгой программы нет, зрителей каждый раз ожидает сюрприз. Какие произведения музыканты выберут для импровизации? Этот вопрос часто остается без ответа до самого выхода исполнителей на сцену. Обычно программу первого отделения коллеги обговаривают за пятнадцать минут до начала концерта, а второе отделение — полностью непредсказуемо.

А какой же джаз без гитары и саксофона? Правильно, без них никуда. Саксофонисты Станислав Должков из Москвы, Игорь Паращук из Екатеринбурга внесли яркий джазовый акцент в концертную программу фестиваля. Гитара москвича Ильи Зырянова прекрасно дополняла большой духовой орган.

К разделу необычностей и музыкантов-мультиинструменталистов можно отнести выступления знаменитого Виталия Владимирова из Екатеринбурга, Антона Котикова из Москвы и арфистку Марию Кулакову. Виталий Владимиров ежегодно удивляет челябинскую публику самыми экзотическими музыкальными инструментами. Антон Котиков в джазовых композициях наряду с различными видами флейт и саксофоном активно использует армянский дудук.

Завершился фестиваль грандиозным гала-концертом с участием всех гостей на сцене зала «Родина».