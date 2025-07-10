Фестиваль «Челябинская область — большая семья» завершился в Магнитогорске

Участникам удалось решить вопросы и отдохнуть с близкими на празднике

В Магнитогорске состоялся фестиваль «Челябинская область — большая семья». Открытие фестиваля прошло с участием почетных гостей: заместителя министра социальных отношений Челябинской области Наталья Коляда, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко и глава города Магнитогорска Сергей Бердников.





Сергей Бердников подчеркнул важность фестиваля для укрепления и объединения жителей города.

«Фестиваль приезжает к нам второй год подряд, надеемся, что он станет традицией, чтобы во множестве муниципалитетов области организовывалась плодотворная и качественная работа», — отметил глава города.

Он поблагодарил организаторов фестиваля и волонтеров за их трудолюбие и отвагу.

Юлия Сударенко отметила, какие ценности легли в основу мероприятия.

«Горе принято разделять в кругу семьи, а радостью делиться со всеми. Именно на эти ценности направлен наш фестиваль. Молодое поколение может пройти профориентацию и узнать о многочисленных общественных и молодежных объединениях, возможно, даже найти свое предназначение, стать волонтером», — сказала уполномоченный по правам человека.





Наталья Коляда обратила внимание на поддержку семей с детьми.

«Семья — это одна из основ, где мы начинаем делать первые шаги, где человек становится личностью, где мы перенимаем и передаем традиции. На сегодняшний день в Челябинской области предоставляется более 80 дополнительных мер социальной поддержки для семей, имеющих детей», — напомнила замминистра социальных отношений Челябинской области.

В рамках фестиваля работали площадки министерств и ведомств, проводились мастер-классы, ярмарка вакансий, сдача нормативов ГТО.





На ярмарке вакансий были представлены такие компании, как РЖД, МЧС, ПАО «ММК», ООО «ОСК» и другие. В рамках события вел прием юрисконсульт, а также проводились профориентационные мероприятия. Рядом с пожарной машиной был организован мастер-класс по оказанию первой помощи на базе реанимобиля.





На площадке министерства ЖКХ большинство вопросов касались деятельности жилищной инспекции. К сотрудникам Росреестра обращались по вопросам регистрации объектов строительства. Один из запросов касался организации благоустройства придомовой территории многоквартирного дома, в частности установки детской площадки. Администрация взяла этот вопрос под контроль и установила срок рассмотрения — одна неделя.





На площадке министерства социальных отношений консультации касались участников СВО и мер региональной поддержки. Одно из обращений было связано с обеспечением отпуска мобилизованного, который не возвращался домой с 2023 года. Специалисты дали подробное разъяснение в решении вопроса.





Фестиваль «Челябинская область — большая семья» стал ярким событием в Магнитогорске. Он объединил горожан и показал эффективность работы социальных служб региона.

Автор: Яна Копылова