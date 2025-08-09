Фестиваль «Челябинская область — большая семья» приехал в Миасское

Местные жители активно проверяли свое здоровье и сдавали нормы ГТО

Сегодня, 9 августа, фестиваль «Челябинская область — большая семья» добрался до села Миасского Красноармейского района. Гостей праздника поприветствовали замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров и первый замглавы Красноармейского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Евгений Кундиус.

«Мы вместе с коллективом постарались организовать мероприятие так, чтобы было комфортно и участникам, и организаторам. Фестиваль — это отличная возможность для жителей района решить свои вопросы. К нам приехали представители многих министерств и ведомств, готовые помочь»,— сказал Евгений Кундиус.

Александр Егоров, пользуясь случаем, напомнил, как много в жизни каждого человека значит семья.

«Это главная ячейка нашего общества: она воспитывает нас, способствует становлению личности и формирует героев. Благодаря семьям строится наша страна»,— отметил он.

Семей сегодня на площадке фестиваля было много. Вместе они участвовали в различных мастер-классах от министерств, сдавали нормы ГТО, проходили профориентационные тесты.





Так, в шатре Минспорта блестящие результаты в отжиманиях показали 14-летний Константин и 10-летняя Дарина — ребята отжались 70 и 50 раз соответственно. Шестикратный чемпион мира по гиревому спорту среди ветеранов Анатолий Казанцев провел мастер-класс.





Немало людей посетило шатры Минтруда: взрослые получали консультации и общались с крупными работодателями, а дети интересовались летней подработкой.

В шатрах Минздрава сегодня работал женский смотровой кабинет. Также все желающие могли пройти маммографию. Чаще всего палатку посещали пожилые люди — проверяли уровень сахара в крови и получали консультации терапевтов.

В министерство ЖКХ поступали вопросы о работе управляющих компаний. На большинство ответы поступали оперативно.

В общественную приемную обращений поступило немного. В основном местные жители затрагивали темы ремонта дорог и социального характера. На имя губернатора Челябинской области Алексея Текслера написали благодарность за решение многих проблем в поселке Петровском Озерного поселения.





В понедельник, 11 августа, фестиваль приедет в Долгодеревенское.