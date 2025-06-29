Фестиваль «Челябинская область — большая семья» приехал в Чебаркуль

Гости смогли получить ответы на вопросы и просто отдохнуть

Чебаркуль стал следующей точкой фестиваля «Челябинская область — большая семья». Сегодня, 29 июня, на площади имени Ленина министерства и различные ведомства развернули свои шатры, где можно было с пользой провести время, сообщили организаторы.

Гостей поприветствовали глава Чебаркуля Михаил Панарин и первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Василий Беспалов.

Замминистра отметил, что все вопросы, которые обсуждаются на фестивале, являются руководством к действию.

«Выслушивая и разбираясь в проблемах наших земляков, мы делаем установки для дальнейшей работы»,— подчеркнул Василий Беспалов.

После прошла церемония награждения волонтеров и неравнодушных горожан, которые оказывали помощь участникам СВО.





Фестиваль — возможность задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Нередко бывает так, что участники фестиваля решают свои проблемы прямо на месте. Так было и в этот раз.

В общественную приемную поступали вопросы о ЖКХ, архитектуре. Особенно чебаркульцы интересовались строительством физкультурно-спортивного комплекса. На сегодняшний день завершается его проектирование. А еще группа женщин пенсионного возраста обратилась с просьбой организовать пространство для культурного времяпрепровождения.





Пока одни задавали вопросы представителям министерств, другие участвовали в различных активностях. Например, создавали шопперы, проходили профориентационное тестирование, учились играть в шахматы, играли в «Морской бой», изготавливали автомодели. И это лишь малая часть того, чем можно заняться на фестивале.





Следующим фестиваль «Челябинская область — большая семья» примет Пласт.