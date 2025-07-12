Фестиваль «Челябинская область — большая семья» приехал в Агаповку

Местные жители отдыхали и успешно решали свои проблемы

Сегодня, 12 июля, фестиваль «Челябинская область — большая семья» встретили в Агаповке. Местные жители с удовольствием принимали участие в различных активностях и задавали волнующие их вопросы представителям министерств, сообщили организаторы фестиваля.

Гостей семейного праздника поприветствовали глава округа Артем Яхимович и замминистра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Светлана Панкратова. Артем Яхимович отметил, что сегодня совпали сразу два праздника: семейный фестиваль и 90-летие Агаповского округа.

«У нас очень большой, замечательный и красивый округ. Сегодня мы стремительно идем вперед!», — отметил он.





«2025 год объявлен годом Защитника Отечества. Мы все прекрасно знаем, что настоящие защитники растут в семьях, и наша задача помочь им в этом. Челябинская область всегда рядом со своими жителями. Мы всегда рядом, всегда вместе. Нам важен каждый! Мы открыты для общения, выслушаем все пожелания и замечания. Будем рады решить все ваши вопросы!»— сказала Светлана Панкратова.

После официального старта фестиваля одни отправились на мастер-классы в палатку Минсоца, другие — в палатку Минспорта. Последняя пользовалась большой популярностью, особенно много было участников спортивных мероприятий в возрасте от 7 до 9 лет. Самому возрастному любителю спорта было 67 лет.





К Светлане Панкратовой местные жители обращались с просьбой провести в поселки интернет. На сегодняшний день в Агаповском округе из 48 населенных пунктов интернет отсутствует в 16-ти. Замминистра пообещала решить проблему.

Жители Малиновки попросили вернуть фельдшерско-акушерские пункты, жители других поселков — провести капитальные ремонты домов раньше запланированного срока. А еще местные переживают, что канализационные стоки строящегося многоквартирного дома на берегу реки Урал будут сбрасываться в водоем. Все эти обращения были зарегистрированы.

Пока одни задавали вопросы, другие проходили обследование в палатках Минздрава, плели масксети для бойцов СВО и принимали участие в развлекательных мероприятиях.





Уже в понедельник, 14 июля, фестиваль доберется до села Кизильского.