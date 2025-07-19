Фестиваль «Челябинская область — большая семья» побывал в Локомотивном

Праздник посетили сотни семей

В пятницу, 18 июля, фестиваль «Челябинская область — большая семья» прошел в Локомотивном. На площадке мероприятия работали 10 шатров министерств и ведомств, в которых местные жители могли задать свои вопросы, решить проблемы, а также провести время с пользой и весело, передают организаторы.

Гостей праздника поприветствовали замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Андрей Цуканов и глава Локомотивного Александр Мордвинов.

«Спасибо, что этот день вы посвятили себе и своей семье. 2025 год — год Защитника Отечества, и наш фестиваль раскрывает такие понятия, как: ценности семьи, национальное единство и любовь к Родине. Сегодня в семьях воспитываются герои, а наше призвание — помочь этим семьям»,— подчеркнул Андрей Цуканов.

Александр Мордвинов поздравил горожан с прошедшим Днем семьи, любви и верности и пожелал, чтобы герои СВО скорее вернулись домой живыми и невредимыми.

Сразу после официального открытия гости фестиваля отправились в шатры министерств и в приемную. Горожане оставляли свои обращения и пожелания. Некоторые обращения удавалось решить по ходу фестиваля. Например, один из местных жителей пожаловался на некачественный покос травы возле его дома. Александр Мордвинов сразу же отреагировал, и уже через пару часов трава была скошена.

Как и в других городах, большой популярностью пользовался шатер Минспорта. И юные, и взрослые горожане активно выполняли нормы ГТО. Больше всего среди желающих было детей в возрасте от 10 до 14 лет. А 13-летняя девочка выполнила 40 отжиманий.

Подростки также охотно проходили профориентационные тесты. Оказалось, среди них немало творческих личностей. В будущем они хотят стать актерами, художниками, ювелирами.

В шатрах других министерств жители Локомотивного охотно принимали участие в различных мастер-классах.





Дети тоже весело проводили время.





А еще местные жители обсуждали с властями день рождения Локомотивного, который отметят в начале августа. Горожане делились своими предпочтениями и пожеланиями.