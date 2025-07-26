Фестиваль «Челябинская область — большая семья» добрался до Троицка

Участники праздника направляли обращения в приемную и просто весело проводили время

Сегодня, 26 июля, фестиваль «Челябинская область — большая семья» приехал в Троицк. Горожане сдавали нормативы ГТО, участвовали в мастер-классах и получали ответы на наболевшие вопросы, сообщают организаторы.

Гостей фестиваля поприветствовали замминистра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Евгений Просвирин и замглавы Троицка Арслан Мусабаев. Евгений Просвирин признался, что сам с удовольствием принимает участие в этом фестивале, а в этом году привел и своего старшего сына.

«Когда мы выезжали из Челябинска, где была пасмурная погода, я вспомнил, что Троицк — один из самых солнечных городов. Мы приехали и поняли, что это звание город полностью оправдывает! Желаю вам провести сегодняшний день весело!»— пожелал замминистра.

Арслан Мусабаев добавил, что семейный фестиваль стал для Троицка уже доброй традицией.

«Сегодня все жители и гости города могут посетить множество тематических и музыкальных мероприятий, а также еще раз убедиться, что семья — одна из главных ценностей в жизни каждого человека»,— сказал он.

В парке им. Н. Д. Томина, где проходит фестиваль, сегодня особенно шумно и весело. Местные жители с удовольствием принимают участие в разных активностях, причем целыми семьями. Активно посещают и шатры министерств. Например, на площадке Минздрава троичане проверяют свое здоровье. Как и везде, много желающих сдать нормативы ГТО — это и взрослые, и дети.





«Троицк славится призовыми местами в спортивных мероприятиях. В 90% случаях участники выполняют нормативы на отлично»,— отмечают организаторы.

Отличные результаты показал 22-летний спортсмен Андрей Протасов: он выполнил прыжок в длину 2,6 метра, сделал 60 отжиманий и 44 раза упражнение на пресс. Блестяще для своего возраста сдала нормативы 78-летняя Людмила Рига.

В общественную приемную вопросов поступало немного. В основном они касались благоустройства. Один из вопросов — установка забора на придомовой территории — был решен на месте. Коллектив одного из детских садов написал благодарность на имя губернатора Алексея Текслера.





Несколько человек, в том числе два участника СВО, обратились в министерство по труду и занятости. Кроме того, в шатре ведомства профориентационные тесты с удовольствием проходили подростки. Все желающие могли пообщаться с представителями крупных компаний-работодателей.

В понедельник, 28 июля, фестиваль приедет в Октябрьское.