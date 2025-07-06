Фестиваль «Челябинская область — большая семья» добрался до Фершампенуаза

Участие в мероприятии приняли как местные жители, так и гости

Сегодня, 6 июля, фестиваль «Челябинская область — большая семья» приехал в Фершампенуаз. Гости праздника принимали участие в различных мастер-классах, выполняли нормативы ГТО, задавали интересующие их вопросы представителям министерств, передают организаторы.

Гостей фестиваля поприветствовали замминистра экономического развития Челябинской области Светлана Федорова и глава Нагайбакского района Егор Тимофеев. Светлана Федорова отметила, что Фершампенуаз — это центр одного из ключевых сельских районов Южного Урала.

«Здесь набирают силы аграрное производство, малый и средний бизнесы. С каждым годом село становится комфортнее для жизни и работы. Мы гордимся, что на Южном Урале есть такие красивые, уютные и гостеприимные места»,— сказала она.

Егор Тимофеев добавил, что в Фершампенуазе все живут одной большой семьей, и благодаря поддержке губернатора, профильных ведомств и министерств здесь успешно реализуются различные проекты.

После официального старта фестиваля гости погрузились в атмосферу праздника: участвовали в различных мастер-классах, конкурсах, викторинах, смотрели выступления различных коллективов.





И взрослые, и дети охотно выполняли нормативы ГТО. Так, самому маленькому участнику было всего пять лет. А девятилетний Назар отжался 50 раз.

Некоторые не упускали возможность проверить свое здоровье.





Вопросов в приемную поступило немного.