Фестиваль «Челябинская область — большая семья» добрался до Еманжелинска

В общественную приемную люди обращались не только с вопросами, но и с благодарностями

Сегодня, 3 августа, фестиваль «Челябинская область — большая семья» приехал в Еманжелинск. Гостям праздника было чем заняться: они охотно участвовали в различных мастер-классах, проверяли свое здоровье и успешно сдавали нормы ГТО, сообщили организаторы.

Гостей фестиваля поприветствовали глава Еманжелинского района Евгений Светлов, первый замминистра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Илья Клюшин и депутат Заксобрания Челябинской области Владимир Перезолов.

«Сегодня масштабный фестиваль проходит в самом центре Еманжелинского района. Практически весь социальный блок нашей области находится здесь, и каждый житель Еманжелинска может прийти и решить какую-то свою проблему. Сегодня все найдут занятие по душе!»— отметил Евгений Светлов.

Илья Клюшин подчеркнул, что в названии фестиваля заложен особый смысл:

«Основная цель фестиваля — сохранение семейных ценностей и любовь к Родине, ведь все это воспитывается в семье, поэтому наш фестиваль так и называется: „Челябинская область — большая семья“!»— сказал он.

На фестиваль, который проходит в городском сквере, собрались сотни горожан. И взрослые, и дети активно участвовали в мероприятиях Минкульта — играх и мастер-классах. Большой популярностью пользовались арт-терапия и монотипия. А еще еманжелинцы выстраивались в очередь, чтобы сыграть в корнхол.





В шатрах Минобра и Минсоца также немало интересных мастер-классов. Гости фестиваля с энтузиазмом изготавливали солдатские кисеты. В то же время многодетные семьи получали консультации о мерах поддержки. Поступали вопросы и о получении социального контракта.





В шатры Минздрава обращались в основном пожилые люди. Они консультировались с терапевтом и сдавали анализы на уровень сахара в крови.





В шатрах ГУ по труду и занятости в Еманжелинске было много молодежи и пенсионеров. Первые проходили профориентационные тесты, вторые интересовались вакансиями и переобучением. Также прошла ярмарка вакансий с представителями крупных компаний-работодателей.

Представителям министерства ЖКХ поступали вопросы о состоянии домов и подъездов. Жители Заозерного сообщили о нехватке мусорных контейнеров.

В шатрах Минспорта, как и везде, было много желающих выполнить нормативы ГТО. В основном это дети в возрасте от 7 до 11 лет. Не обошлось без блестящих результатов: 10-летний мальчик выполнил аж 50 отжиманий, а 19-летний юноша — 30 подтягиваний. Гости фестиваля также охотно брали автографы у чемпионок по боксу Оксаны Трофимовой и Кристины Борцовой, которые приехали на фестиваль.

В общественную приемную в Еманжелинске обращались не только с вопросами, но и с благодарностями губернатору Алексею Текслеру. Так, ветераны написали коллективную благодарность за строительство трассы А-310, а семья в приемными детьми поблагодарила за меры поддержки.





Из обращений: просьба провести освещение на территории физкультурно-оздоровительного комплекса и хоккейной коробки. Также поступали вопросы по санаторно-курортным путевкам для пенсионеров.





Во вторник, 5 августа, фестиваль приедет в Еткуль.