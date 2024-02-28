Фестиваль «Человек театра» в Челябинске открылся концертом в поддержку защитников Отечества

Зрители и участники принесли в НХТ гуманитарную помощь

В Челябинске во вторник, 27 февраля, стартовал XI Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «Человек театра». До 4 марта южноуральские зрители смогут увидеть 13 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Перми, Саранска, Донецка, Новосибирска, Омска, Самары и Костаная (Республика Казахстан). На четырех сценах — в НХТ, «Манекене», Камерном и на малой сцене челябинской драмы — будут разыграны романтические истории, греческие трагедии, советская классика и ирландские комедии.

Старт форуму дала первая леди Челябинской области, общественный деятель Ирина Текслер, которая выразила благодарность Новому художественном театру за твердую гражданскую позицию и новую традицию.

«Вот уже второй год в рамках фестиваля проходит такое значимое событие, связанное с духовной и физической поддержкой наших бойцов. Театр и его худрук Евгений Гельфонд неизменно стоят на патриотических позициях и своей творческой и общественной деятельностью стремятся утверждать нравственные, духовные смыслы, которые, безусловно, питаются любовью к Родине», — сказала, в частности, Ирина Текслер.

Она добавила, что перемены, которые произошли и еще происходят в стране, наглядно показывают, кто есть кто.

«Перемены коснулись не только армии, не только экономики — у нас проходят тектонические сдвиги в культурном отношении, с нас слетает все чуждое, наносное, открывая настоящую нашу русскость, показывая, кто есть кто», — отметила Ирина Текслер.

Об этом же говорил знаменитый артист Александр Михайлов, который приехал в Челябинск специально для участия в концерте.

«Мы раньше стеснялись любви к Родине, смущались говорить о том, как сильно мы ею дорожим. Да, время непростое, но объединило нас, произведя своеобразное очищение: согласитесь, сразу стало понятно, кто есть кто, кто сохранил свою нравственную основу, стержень, совесть, сохранил в себе человека», — отметил гость и пожелал беречь друг друга.

Известный россиянам по фильмам «Одиноким предоставляется общежитие», «Любовь и голуби», «Мужики» и многим другим, Александр Михайлов исполнил трогательные стихи и песни.

Артист, которому в этом году исполняется 80 лет, поразил своей великолепной выправкой и растрогал не только зрительниц, но и суровых мужчин.

Сохранившему «морскую душу» Михайлову в Челябинске подарили кортик работы златоустовских мастеров.

Добавим, в фойе Нового художественного театра был организован сбор гуманитарной помощи. Зрители принесли много медикаментов, продуктов длительного хранения, теплых вещей. Артисты златоустовского театра «Омнибус», как и в прошлом году, привезли печку для блиндажа, Ирина Теслер передала партию бронежилетов.