Еткуль дружно встретил фестиваль «Челябинская область — большая семья»

Округ стал 31-й точкой на карте региона, где проходит самое масштабное событие этого лета

Очередной, 31-й точкой маршрута уникального передвижного фестиваля «Челябинская область — большая семья» стал Еткуль. Здесь сегодня развернули свои палатки 11 министерств и ведомств, чтобы жители округа смогли поделиться своими проблемами и из первых рук узнать о возможностях их решения.

От имени губернатора Алексея Текслера жителей села и гостей фестиваля поприветствовали общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер и министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

«Фестиваль объехал уже 30 муниципалитетов, сегодня мы в Еткуле. Очень рада видеть вас здесь. Это не просто фестиваль, это возможность встретиться с представителями органов власти и решить все насущные вопросы. Участвуют и министерство молодежи, и министерство социальных отношений, и главное управление по труду и занятости населения, и министерство здравоохранения, и многие другие. Это праздник для общения лицом к лицу», — обратилась к собравшимся Ирина Текслер.

Она также поздравила пары, которые сегодня получили награду «Семейное счастье», учрежденную в Год Семьи по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Награждаемых пар сегодня было пять: это Алексей и Людмила Чукановы (семейный стаж 58 лет), Евгений и Нина Уте (55 лет), Александр и Нина Усовы (52 года), Николай и Людмила Савенковы, а также Владимир и Галина Юстус, в прошлом году отметившие золотую свадьбу.

«Такие пары служат важным примером для всех нас, а особенно для наших молодых пар, которые только собираются в ЗАГС. Хочется пожелать им преодолевать любые невзгоды, которые бывают в каждой семье. Поддерживая и любя друг друга, мы можем пройти многое. Так строится семья, наша область и наша страна», — отметила Ирина Текслер.

Напомним, в течение 2025 года по всей Челябинской области чествуют семьи-долгожители. На сегодняшний день уже более 17,5 тысячи южноуральских пар удостоены знака отличия «Семейное счастье», а всего в этом году награды получат свыше 19 тысяч супругов.

Одной из самых востребованных всегда становится площадка министерства социальных отношений. Сегодня еткульцы получили возможность обсудить насущные вопросы с министром Натальей Лугачевой.

«Сегодня я приехала к вам, чтобы вы могли напрямую задать интересующие вас вопросы и получить на них ответы. Такие площадки, как сегодняшняя, позволяют провести время с весельем, с хорошими эмоциями, познакомиться друг с другом, поговорить о том, что всех нас волнует», — обратилась к собравшимся глава Минсоца.

Добавим, здесь же можно было написать письмо бойцу специальной военной операции, отгадать филворд на тему «Защитник Отечества», изготовить брелок или кисет, или целую маскировочную сеть, узнать о мерах соцподдержки или получить консультацию психолога.

Палатку Минздрава посетили более 100 человек: им мерили давление, измеряли сатурацию и сахар. Кстати, одну из посетительниц экстренно направили на госпитализацию — у нее с помощью экспресс-теста на глюкозу зафиксировали критически высокий уровень сахара.

В палатку министерства занятости, где также работали представители работодателей, обратились около 80 человек, примечательно, что среди посетителей много женщин, которые сейчас находятся в декретном отпуске.

Нормативы ГТО сдали более 60 человек. В основном, это дети 9-11 лет. Проверил свою физическую подготовку участник СВО.

Также граждане всех возрастов – от мала до велика – могли принять участие в активностях и мастер-классах, послушать концерт и посмотреть выступления артистов, да и просто зарядиться позитивным настроением в кругу единомышленников.

«Атмосфера здесь очень добрая, позитивная, и дети вообще чудесные, улыбчивые — это значит, что у вас все хорошо. Всегда, когда заезжаешь на ту или иную территорию, по людям видно, как у них дела. Конечно, не бывает так, чтобы не было никаких вопросов, сложностей, задач — мы живем в реальном мире. Но сплоченность еткульцев чувствуется», — отметила детский омбудсмен Евгения Майорова.