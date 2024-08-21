Еще один участок трассы М-5 в Челябинской области стал четырехполосным

Капремонт на 10-километровом отрезке дороги между Миассом и Чебаркулем завершили досрочно

Этого дня три года ждали, без преувеличения, миллионы автомобилистов — и жители Челябинской области, и те, кто пересекает регион транзитом. В среду, 21 августа, с опережением на три месяца на трассе М-5 запустили полноценное рабочее движение по 10-километровому участку трассы М-5 «Урал» между Миассом и Чебаркулем. Дорога здесь стала четырехполосной, а пропускная способность участка выросла до 25 тысяч автомобилей в сутки. А помимо полос, здесь добавили красоты. Подробности — в нашем фоторепортаже.

В мероприятии по случаю пуска движения принял участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков — глава Росавтодора подключился в режиме ВКС из Благовещенска, чтобы поздравить южноуральцев и поблагодарить главу региона и строителей за большую вовлеченность и проявленное рвение, благодаря чему объект был сдан на три месяца раньше намеченного срока.

«Деятельность, которую ведет Федеральное дорожное агентство по расширению федеральных автомобильных дорог в рамках капительного ремонта до четырех полос, для нас является одной из основных. Это приводит к увеличению пропускной способности. Мы и дальше будем продолжать эту работу, в том числе в направлении М-5 „Урал“, на других дорогах Челябинской области», — отметил Роман Новиков.

Губернатор Алексей Текслер, в свою очередь, выразил слова благодарности за решение вложить средства в капительный ремонт дороги президенту России, Минтрансу, правительству Российской Федерации и Росавтодору:





«Открываем еще один важный системообразующий участок от Чебаркуля до Миасса. Теперь из Челябинска до Миасса можно доехать по четырехполосной дороге. Это означает комфорт и безопасность для автомобилистов», — сказал глава региона.









Между тем, по словам руководителя ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева, это было непросто — как из-за сложных геологических условий, так и в связи с погодой.

«Проделана серьезная работа по расширению дороги в непростых погодных условиях этого года, геологических условиях, которые уральские горы нам диктуют. И если под Ашой проводятся буровзрывные работы, то здесь они невозможны, поэтому нам приходилось с помощью спецтехники буквально разбирать скалы, чтобы расширить дорогу, довести ее до комфортного и безопасного состояния», — рассказал Владимир Муравьев.





Новые и безопасные дороги способствуют развитию экономики в целом, в том числе популяризации туристического направления в регионе, добавил главный федеральный инспектор Челябинской области Денис Чернятьев.



«Для нас немаловажно, что этот участок дороги соединяет областной центр и Миасс, третий город в области по численности населения, кроме того, Миасс является еще и воротами в наш туристический кластер. Это важно, поскольку воздушные ворота нашего региона находятся в Челябинске, к нам приезжают сегодня тысячи людей, еще больше планируют сюда приехать, и когда они начинают свое путешествие по Челябинской области с таких комфортных условий, то у людей будет и хорошее настроение, и вера в завтрашний день, и гордость за страну», — сказал Денис Чернятьев.





Губернатор Алексей Текслер добавил, что в области запланированы масштабные работы по дорожному строительству, с этой целью из года в года увеличивается финансирование дорожной отрасли. Так, в этом году будет приведено в нормативное состояние более 800 километров региональных дорог, есть планы и по федеральным дорогам:

«У нас запланировано открытие 15-километрового участка в Ашинском районе трассы М5 от границы с Башкирией до Кропачево, важный участок, рассчитываем в 2026 году этот участок шестикилометровый полностью завершить. Также в этом году у нас началось расширение до четырех полос в сторону Кургана. Рассчитываем, что в следующем году продолжим расширение федеральной трассы А-310 в сторону Троицка».





Добавим, помимо безопасности трассе М-5 добавили и красоты: в честь запуска рабочего движения на участке состоялась церемония открытия верстового столба, изготовленного на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья.



