Единороссы Челябинской области отправили на СВО семь автомобилей

«За ленточку» ушли «буханки», которые до этого служили в медицине

В пятницу, 30 августа, по поручению губернатора Челябинской области, секретаря реготделения «Единой России» партийцы отправили конвой автотранспорта в зону спецоперации. Семь машин — шесть УАЗов «буханок» и пятидверная «Нива» — поступят в различные воинские части.

Как рассказал секретарь Сосновского местного отделения «Единой России», глава района Евгений Ваганов, раньше машины состояли на службе у медиков. После ремонта они еще послужат родине.

«Ресурс у данных машин большой. Мы их подремонтировали и передаем „за ленточку“ для выполнения боевых задач. Машины оборудованы под скорую помощь, высокопроходимые, с полным приводом, могут выполнять качественно перевозку раненых бойцов, например. Думаю, что мы делаем хорошее дело. В России фронт и тыл всегда едины. В этом залог нашей победы», — отметил Евгений Ваганов.

Он добавил, что и до этого Сосновский район отправлял автомобили в зону спецоперации. Машины покупали благотворители и передавали их бойцам, которые уходили на спецоперацию с их предприятий.

Непосредственно на фронт автопоезд будет сопровождать руководитель волонтерского движения «Тыл СВОим» Виталий Мижевикин. Это будет его 17-я командировка — с гуманитарными грузами он за эти два года намотал уже более 150 тысяч километров.

«Каждая машина будет полностью загружена гуманитарной помощью, собранной по запросам бойцов, средствами, которые необходимы нашим защитникам для выполнения боевых задач: это и радиоэлектронное оборудование, и масксети, генераторы, рации — все, что необходимо, о чем бойцы просили», — рассказал он.

Виталий Мижевикин также добавил, что в составе помощи больше 30 адресных посылок — их бойцам передадут лично в руки.

«Около 35 мест выгрузки: это Курск, Белгород, Луганская и Донецкая республики, Запорожье и Херсонщина», — говорит волонтер.

Виталий Мижевикин также выразил слова благодарности губернатору Алексею Текслеру, его заместителю Анатолию Векшину за постоянную и систематическую поддержку бойцов:

«А боевой дух у наших ребят очень хороший. С таким мощным тылом они не сомневаются, что Победа будет за нами!»