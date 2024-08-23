Единение и сила: в Екатеринбурге начались соревнования среди подразделений спецназначения «Вызов»

Зрелищные кадры — в нашем фоторепортаже

На полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге с 23 по 25 августа проходят региональные соревнования по армейской тактической стрельбе «Вызов». В этом году они впервые открыты для зрителей, поэтому любой желающий сможет оценить опыт и силу, а также уровень подготовки российских бойцов.

Участников приветствовал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев:

«Среди вас есть участники СВО. У многих за плечами десятки успешно выполненных боевых задач, спасенных жизней. Вам предстоит выполнить комплекс упражнений. Все то, что российские бойцы постоянно демонстрируют на поле боя при защите нашей Родины».

В ходе соревнований команды выполняют восемь упражнений, по итогам определяются сильнейшие во владении несколькими видами оружия.

Также бойцы выполняют задания по проведению штурма, освобождению условных заложников и эвакуации с поля боя.

В соревнования включены отдельные упражнения для снайперских пар, стрелковая «дуэль» и командная военизированная эстафета.

Все этапы состязаний направлены на совершенствование навыков и компетенций, актуальных при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

«Я знаю, что здесь собрались сильнейшие представители своей профессии — спецназа, которые успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО, специальные задачи на территории нашей страны по охране правопорядка. Такие люди очень нужны и важны. Вы являетесь примером для подрастающего поколения. Уверен, с такими людьми мы добьемся Победы», — обратился к спецназовцам врио командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков.

Среди бойцов на площадке нет конкуренции, наоборот, все болеют друг за друга, поддерживают, а где-то делятся собственным опытом.

Посмотреть на соревнования и поприветствовать военнослужащих приехал российский журналист Владимир Соловьев.

«Испытываю чувство гордости за наших бойцов, которые объективно лучшие в мире», — поделился он.

Для самих бойцов эти соревнования — возможность не только пройти задания, но и отточить навыки совместных действий своей сплоченной командой.

Завершатся соревнования вечером 25 августа награждением участников и концертом Александра Маршала.