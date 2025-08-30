Джазовый стрит-парад прошел на Кировке в Челябинске

Шествие — часть музыкального фестиваля

В Челябинске XXIV джазовый фестиваль «Какой удивительный мир» в самом разгаре. Сегодня, 30 августа, на Кировке прошел театрализованный стрит-парад, а до самого вечера музыкальные коллективы будут радовать любителей джаза известными композициями и новинками, передает ИА «Первое областное».

На несколько часов пешеходная Кировка превратилась в сцену для удивительного музыкального спектакля. От фонтана у оперного театра в сторону барельефа Бурко отправилась яркая толпа в необычных костюмах. Тут и клоуны, и мимы, и сказочные персонажи.

Артисты активно взаимодействовали с гостями фестиваля.

А музыканты в составе стрит-парада создавали особую атмосферу.

Там же, на Кирова, стартовал концерт-марафон с участием самых разных музыкальных коллективов.

Например, знакомые и новые мелодии играли эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии и разные ансамбли.

Завершится фестиваль 3 сентября в Аше: во дворце «Металлург» состоится концерт Башкирской государственной филармонии «Башкортостан» под управлением народного артиста республики Олега Касимова.