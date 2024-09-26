Джазовые и блюзовые композиции прозвучали в челябинском концертном зале «Родина»

Там стартовал фестиваль, посвященный «королю инструментов» — органу

Челябинск встретил праздник музыки — в концертном зале «Родина» прозвучали первые композиции XI международного фестиваля «Джаз на большом органе». В течение четырех дней в городе выступят местные и приглашенные артисты, которые сыграют блюз не только на органе, но и саксофоне, гитаре, тромбоне, арфе и даже индийском национальном инструменте ситаре. Как прошел первый день — в нашем фоторепортаже.

Первый день фестиваля открыл органист из Красноярска Андрей Бардин. Он исполнил композицию Андре Первина «В духе блюза».

Присоединился к концертной программе и главный органист Челябинска Владимир Хомяков. Напомним, совсем недавно его признали «королем короля инструментов».

Также для челябинцев играли саксофонист Игорь Паращук и тромбонист Виталий Владимиров из Екатеринбурга. Последний взял в руки не только тромбон, но и малознакомые широкой публике инструменты с уникальным звучанием.

Фестиваль продлится до 28 сентября. Челябинцы еще услышат звуки органа, саксофона, флейты и кларнета. А уже сегодня, 26 сентября, на сцену выйдет исполнительница Субшри Джанардан. Она получила мировую известность артиста, исполняющего произведения Вивальди, Моцарта и Баха на традиционном индийском инструменте ситаре.