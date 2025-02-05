Джаз от первого лица. В Челябинске вновь зажгли Бутман и компания

Подарком челябинским поклонникам джаза стало участие в концерте актера Алексея Гуськова

«Смех и радость мы приносим людям» — эти слова из песни бременских музыкантов с полнейшим правом могут повторить Игорь Бутман, его знаменитый Moskow jazz orchestra, великолепный пианист и вокалист Олег Аккуратов, которые привезли в Челябинск фестиваль музыкального юмора и известного актера — харизматичного Алексея Гуськова. Международность мероприятию — между прочим, юбилейному, десятому, — придавала Фантине Мария Притула, австралийская певица русско-доминиканского происхождения. Было ярко, сочно, громко — шутка ли, столько духовых одновременно! — и весело. За трехчасовой (но на одном дыхании) джазовой феерией наблюдали журналисты ИА «Первое областное».

«Пять минут смеха продлевают жизнь на два года. За десять лет, представляете, сколько мы спасли жизней», — говорит худрук фестиваля Игорь Бутман.

Московский джазовый оркестр начал с вариации на тему половецких плясок из оперы Бородина «Князь Игорь».

А затем понеслась: зрители не уставали аплодировать, а музыканты знай поддавали жару: импровизировали с гармониями, выдавали нестандартные решения для джазовых стандартов, фантазировали прямо на сцене, миксуя классику, абсолютную попсу и джаз, смеша друг друга и восхищая понимающего зрителя.

«Музыканты шутят, но шутят на очень высоком уровне, а челябинская публика традиционно реагирует потрясающе. Поэтому хочется привезти — и мы каждый год стараемся это сделать — что-то необычное», — говорит Бутман.

Подарок преданным поклонникам к юбилею фестиваля — актер Алексей Гуськов и музыкально-театральный перформанс «Джаз от первого лица» в его исполнении: о развитии жанра, о том, как сложно, но настойчиво он пробивал себе дорогу к душам и сердцам.

От сцены в зал и обратно идут волны: улыбок, сопереживания, радости от встречи.

Три часа артисты держали зал, не отпуская внимание зрителей ни на секунду. Впрочем, каждый в этот вечер был полноценным сотворцом волшебного вечера.

И если вернуться к началу и вспомнить слова Бутмана про то, что «пять минут смеха продлевают жизнь на два года», то жизнь каждого участника (и зрителя!) концерта X фестиваля музыкального юмора вчера продлилась минимум на 70 лет.