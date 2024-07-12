Двум пенсионерам из Челябинской области провели уникальные операции на сердце

Опухоли удаляли через маленькие – не более 5 см – разрезы

Кардиохирурги Челябинской областной больницы прооперировали двух пациентов с опухолями на сердце. Главная сложность состояла в возрасте больных — обоим за 70 лет. В такой ситуации пришлось находить способы безопасной операции, которая не усугубила бы состояние мужчин. В данном случае решили проводить малоинвазивную операцию, через небольшой – до 5 см – разрез. О том, как себя пациенты чувствуют сегодня, и когда их отпустят домой – в нашем материале.





У 74-летнего Абдуллы Ахатова из Копейска новообразование нашли во время УЗИ. Его направили в ЧОКБ, где и подтвердили диагноз — опухоль.

Срочная операция потребовалась и его соседу по палате Александру Чумакову. Изначально Александр попал в больницу с подозрением на инфаркт, но позже выяснилось, что и у него опухоль в левом предсердии.

Такие опухоли встречаются достаточно редко — это могут быть или метастазы из-за онкологии, или доброкачественные образования. Людей с опухолями в предсердиях могут беспокоить слабость, одышка, кашель, боль за грудиной, учащенное и неритмичное сердцебиение.

«У обоих пациентов была типичная доброкачественная опухоль в полости левого предсердия, достаточно больших размеров, рыхлая по своей структуре, то есть склонная к образованию тромбов, а также к фрагментации, когда ее фрагменты по току крови попадают в сосуды головного мозга, нижних конечностей, коронарные артерии, вызывая серьезные жизнеугрожающие состояния такие как инфаркт, инсульт, острую ишемию нижних конечностей. Поэтому таким пациентам оперативное вмешательство показано в кратчайшие сроки», — рассказал завотделением кардиохиругии ЧОКБ Михаил Нуждин.

Безопасную для пациентов операцию решили провести через небольшой разрез с помощью эндоскопических инструментов и при помощи видеокамеры.

«Это очень хороший вариант для наших пациентов. Он позволяет быстрее выписаться из стационара и приступить к дальнейшей реабилитации на поликлиническом этапе, и затем вести полноценный здоровый образ жизни», — рассказал врач-кардиохирург Илья Мельников.

Сейчас оба пенсионера готовятся к выписке, их состояние оценивают как хорошее.