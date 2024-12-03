Два южноуральских школьника стали победителями Всероссийского конкурса «Ученик года»

Гран-при конкурса уедет в Ленинградскую область

Активные, позитивные, с массой идей и занятий — около сотни именно таких школьников собрались сегодня на площадке челябинского Образовательного центра № 5, где состоялась церемония закрытия IV Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года». За звание лучших в семи номинациях на протяжении трех дней боролись более сотни учащихся 9-11-х классов из 48 регионов России, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Финалистов приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который признался, что искренне рад, что регион становится настоящим центром молодежного движения в стране:

«Челябинская область — регион многоплановый: промышленный, агропромышленный, оборонный. Здесь живут замечательные люди, красивая природа. А в последние годы область стала настоящим молодежным центром федерального уровня. Здесь проходит много различных мероприятий и фестивалей. И я горд и счастлив, что финал всероссийского конкурса „Ученик года“ тоже прошел у нас!»

Глава региона поздравил всех финалистов с этим достижением и выразил уверенность, что школьники взяли от этого конкурса максимум:

«Каждый из вас уже победитель! Самое главное, что вы смогли заявить о себе, нашли новых друзей и мудрых наставников. В этом, наверное, самая важная ценность конкурса. Желаю вам успехов, новых побед, достижений. Не бойтесь трудностей, идите вперед к своим победам! Ведь каждая ваша победа формирует большую победу нашей страны!»

Достижения ребят оценивали более 20 известных общественных, политических и научных деятелей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, журналистов и медийных личностей. Среди них — заслуженная артистка России, ведущая солистка Московского театра оперетты Светлана Криницкая, создатель концертных шоу Денис Жигальский, заместитель председателя молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России» Алиса Хаустова и др.

2024 году конкурс проводится по семи следующим номинациям: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Доброволец года», «Патриот года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Интеллект года».

По словам председателя Российского Союза Молодежи Дмитрия Покровского, самой популярной в этом году стала номинация «Общественник года»:

«Наверное, это закономерно, потому что ребята занимаются общественной деятельностью, активно участвуют в деятельности Движения Первых, которые являются нашими ключевыми партнерами в реализации этого проекта уже не первый год».

Он также рассказал, почему было принято решение провести финал конкурса в Челябинской области:

«Мы знали, куда мы едем: несколько лет назад мы именно в Челябинске впервые провели программу „Студенческая весна СПО“. Тогда все прошло очень круто, были в восторге зрители и участники, Челябинск обеспечил теплейший гостеприимный южноуральский прием. Поэтому и сейчас, принимая решение, мы понимали, что здесь точно все будет на высшем уровне».

И Дмитрий Покровский вновь не ошибся: все — было!

И эмоции, и слезы радости, и тысячи улыбок, и почетные дипломы, и главный приз — сертификат на 100 тысяч рублей, который получила обладательница гран-при конкурса Мария Кононученко (Ленинградская область).

Впрочем, школьники признаются: они ехали не за материальными призами, а за дружбой, за радостью, за единомышленниками.

«Я получил незабываемый опыт, очень множество новых друзей, знакомств, новых связей, которые помогут мне в будущем, в моем развитии. Я получил такой драгоценный опыт, который не сравнится ни с чем», — говорит житель Кунашакского района Руслан Камалов.

Юноша победил в номинации «Спортсмен года». Он каратист, чемпион России и Европы, победитель конкурса «Юный глава» и активист Движения Первых.

Еще один южноуралец Сергей Леонов из гимназии № 100 Челябинска стал лучшим в номинации «Патриот года». Он играет в театре гимназии, рисует исторические карты, увлекается IT.