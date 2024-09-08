Два месяца и 46 городов — на Южном Урале завершился уникальный фестиваль

Выездной фест «Челябинская область — большая семья» стал новым опытом для сотен людей

Два месяца, 46 точек на маршруте, десятки рекордов и сотни консультаций — все это о совершенно уникальном фестивале «Челябинская область — большая семья», который стал одним из самых запоминающихся событий лета-2024.

Команда фестиваля — это сотрудники региональных министерств: культуры, спорта, образования, социальных отношений и здравоохранения; уполномоченные — по правам человека и правам ребенка; служба занятости, а также библиотекари, тренеры, педагоги и волонтеры.

Челябинск стал 46-м городом на маршруте. Сегодня здесь, в Саду камней, как и в предыдущих сорока пяти, горожане могли проверить здоровье, записать ребенка в секцию, узнать о льготах и актуальных вакансиях и даже подать обращение в приемную губернатора.

Как обычно, были игры, мастер-классы, и, конечно, возможность сдать нормы ГТО. На площадке «Подтянись к движению», например, желающих учили рывку гири и азам гимнастики.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что на фестивале «Челябинская область — большая семья» придумали новый формат тактильных книг, причем принять участие в создании рукодельных страниц для букбоксов могли все посетители площадок фестиваля, которые в итоге сделали более 150 таких страниц.

