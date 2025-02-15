Древнее городище в центре Челябинска: стартовал фестиваль «Зимнее солнце Аркаима»

Он проходит во второй раз

Сегодня, 15 февраля, в Челябинске в «МТС Live Холле» состоялось открытие II исторического фестиваля «Зимнее солнце Аркаима». Как и в первый раз, организаторы постарались на славу: воссоздали атмосферу древнего Аркаима и позволили гостям почувствовать себя местными жителями, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Открыл фестиваль губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона сразу же выразил уверенность в том, что он станет ежегодным.

«Уверен, что традиция зажигать солнце Аркаима, проводить такой замечательный фестиваль теперь всегда будет жить в нашем регионе»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что вся Страна городов — это очень мощная цивилизация, которая возникла на территории Челябинской области 4 тысячи лет назад.

«Она дала людям совершенную по тому времени военную машину — колесницу. И здесь, на фестивале, она присутствует. Эти люди производили медные изделия. Фактически они — основоположники современной металлургии и промышленности на Южном Урале. Они строили невероятно сложные по тому времени города, и Аркаим — это уникальное место для истории всей нашей земли. Мы должны знать об этом, рассказывать детям и гордиться»,— добавил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что фестиваль имеет просветительско-образовательное направление и знакомит всех гостей с историей родного края. Он поблагодарил организаторов, всех участников фестиваля, а также его идейного вдохновителя — основателя Фонда 2020 и общественного деятеля Ирину Текслер.

Общественный деятель добавила, что фестиваль действительно очень нравится южноуральцам, особенно детям: в первой половине дня его посетили почти 1000 юных гостей.

«В прошлом году мы его проводили впервые и поняли, насколько эта тема интересна нашим жителям. Да, „Пламя Аркаима“ мы проводим на Аркаиме летом и ждем каждого, но вот так нам захотелось зимой всех жителей обогреть нашим пламенем, устроить в центре Челябинска городище, собраться. А вас, уважаемые гости, мы называем участниками фестиваля, потому что это интерактивный фестиваль и тут каждый становится жителем городища»,— сказала Ирина Текслер.

Она поблагодарила всех, кто помог организовать этот фестиваль, а также тех, кто рассказывает и показывает гостям историю древнего Аркаима. А это — историки и реконструкторы, которые приехали из разных уголков России.





Организаторы действительно сделали все, чтобы гости фестиваля погрузились в атмосферу древнего Аркаима: тут и предметы быта наших предков, и выставка древних артефактов, и лекции от ученых, и интересные мастер-классы, и показ фильмов и мультфильмов о Стране городов, и интерактивная экскурсия, и многое другое.

Дети могут попробовать себя в роли археологов, собирая древние артефакты, а также поухаживать за домашним скотом. А взрослые — поработать с глиной, камнем или металлом. Созданные на мастер-классах изделия можно забрать с собой.

А можно и приобрести уже готовые изделия от местных умельцев. Также на фестивале представлены брендированные товары Аркаима.

Вечером гостей ждет интересная программы с выступлениями этнических коллективов.

Напомним, в этом году фестиваль проходит на протяжении двух дней.

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