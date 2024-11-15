Дорога в школу станет проще: города и районы Челябинской области получили 49 школьных автобусов

В некоторые районы отправляется сразу несколько машин

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал муниципалитетам новые школьные автобусы. Оранжевые машины (всего их 49) будут собирать детей на разных точках и вместе с сопровождающими довозить до школ. И всех будут развозить обратно, причем неважно, учатся дети всего лишь до двух часов или остаются на продленку.

Новый транспорт отправится в 22 муниципалитета. Машины — разные, вмещают от 10 до 30 пассажиров. Так, маршруты до школ в несколько километров станут удобнее и просто-напросто теплее.

Передал автобусы муниципалитетам глава региона Алексей Текслер. Он сразу оценил наполнение машин и их удобство.

«Обеспечить комфорт и безопасность при перевозке детей в школы — одна из важнейших задач, поэтому мы на регулярной основе занимаемся обновлением парка школьных автобусов», — отметил он.

Губернатор поговорил с главами муниципалитетов и отдельно остановился на вопросе зарплаты водителей. Главе Верхнеуральского района Сергею Айбулатову поручил усилить работу в этом направлении. Где нет проблем с водителями — так это в Еткульском районе. Начальник управления образования Лариса Уварина поделилась, что многие водители работают по много лет, особенно их привлекают субсидии: в прошлом году несколько водителей подали заявления на увольнение, но потом отозвали их, узнав о повышении выплат.

«Работа нравится, дети не мешают, даже шумные: хуже, если молчат в автобусе, значит, что-то натворили. Я зарплату получаю достойную, так что планирую до пенсии продолжать работать. А если потом разрешат остаться, то и на пенсии детей развозить», — поделился водитель с 18-летним стажем Каратабанской школы Евгений Шиганов.

Евгений скромно спрятался на фотографии слева

К слову, в Еткуль отправляют два автобуса, оба для Каратабанской школы. Они будут возить 112 детей в несколько подходов: для кого-то расстояние до школы измеряется десятком километров и без машины добираться проблематично.

Оценили автобусы и водители Пласта: в район отправляют два автобуса на смену устаревшим, один — в город (чтобы свозить детей с окраины), другой — в село (забирать учащихся из нескольких поселков и отвозить в одну школу). Шоферы отмечают удобство, комфорт и оснащение системой ГЛОНАСС — технической стороной мужчины остались довольны.

«Некоторым муниципалитетам мы передаем дополнительные автобусы, в некоторые — отправляем машины на смену старым и изношенным. Весь транспорт адаптирован для перевозки детей, соответствует всем требованиям. Всего в регионе более 19 тысяч детей на подвозе, но острой необходимости в автобусах нет ни в одном районе», — поделился министр образования области Виталий Литке.

За последние годы в школы региона было передано 356 автобусов, и работа будет продолжена, добавил губернатор. Напомним, в прошлом году школьные автобусы передавали в декабре, школам будто бы сделали приятный новогодний подарок. Тогда муниципалитеты получили также 49 машин.