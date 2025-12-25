«Дом колибри» для особенных детей: в Челябинске открылся обновленный центр паллиативной помощи

Центр будет принимать маленьких пациентов и их родителей со всего региона

В Челябинске на базе ГКБ № 9 состоялось открытие полностью реконструированного трехэтажного корпуса центра паллиативной помощи детям «Дом колибри». Учреждение, на модернизацию которого из областного бюджета направили 46 миллионов рублей, призвано стать ключевым звеном в системе поддержки для почти 500 маленьких пациентов региона с неизлечимыми заболеваниями. В каких условиях будут помогать неизлечимо больным детям и их родителям — в фоторепортаже ИА «Первое областное».



Символическую красную ленточку разрезали замгубернатора Станислав Мошаров, глава регионального Минздрава Татьяна Колчинская и главврач ГКБ-9 Олег Денисов.

«Это настоящий дом для наших маленьких пациентов. Мы постарались реализовать здесь самые современные подходы, чтобы это не было больницей, а чтобы это был дом, где лечат этих детей. Паллиативная история всегда непростая и очень индивидуальная. Мы постарались сделать так, чтобы всем детям, которые сюда приедут получать помощь, было удобно, как и их родителям», — отметил Станислав Мошаров.

Мощности центра значительно увеличены. Теперь вместо 11 коек и одной выездной бригады в распоряжении службы 30 коек и две специализированные бригады.

«В состав бригад входят врач-педиатр, врач-специалист по паллиативной помощи детям, врач-реаниматолог, медицинский психолог, медицинская сестра, медсестра по массажу или инструктор ЛФК», — говорит министр Татьяна Колчинская.

Пространство центра организовано с учетом потребностей детей и их семей. На первом этаже работают выездная служба и дневной стационар. Второй и третий этажи отведены под стационарные койки, включая палаты «мать и дитя» и отделение респираторной поддержки.

Все палаты для пребывания рассчитаны на одного ребенка и его родителей по типу комфортабельных гостиничных номеров. В центре также есть специальные помещения для абилитации и реабилитации.

Важное преимущество центра — его интеграция с многопрофильной больницей, что позволяет оперативно привлекать любых специалистов без перевода ребенка в другое учреждение.

Особую роль играет ресурсный центр, который координирует помощь всем паллиативным детям региона, занимается вопросами лекарственного и расходного обеспечения, организации ухода на дому, а также взаимодействует с социальными, психологическими и конфессиональными службами.

Открытие «Дома колибри» — значимый этап в развитии системы паллиативной помощи в Челябинской области, направленный на создание комплексной и комфортной среды для детей с тяжелыми заболеваниями и их семей.

Проект был реализован за год в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Челябинской области». Ожидается, что обновленный корпус, рассчитанный на пациентов со всего региона, заработает на полную мощность в ближайшее время, став примером сочетания высококлассной медицины с вниманием к эмоциональным потребностям детей и их семей.