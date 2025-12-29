Дом Деда Мороза от ОТВ будет принимать гостей в центре Челябинска

До его открытия остаются считаные часы

Дом Деда Мороза в самом центре Челябинска — на площади Революции — стал неотъемлемой частью новогодней сказки, которую горожанам и гостям Южного Урала с 2019 года дарит телеканал ОТВ. Этот год не исключение: большая часть работ по возведению резиденции главного волшебника страны уже позади, и до ее открытия остались считаные часы.

В этом году Дом Деда Мороза отличается от предыдущих, поделилась декоратор Мария Столярчук.

«Мы ушли в тему русской деревни. Домик у нас деревянный. Также хотелось привнести чего-то уютного, деревенского, поэтому мы сделали русские народные резные ставни. А в полутораметровом окне появился красный конь — символ года», — поделилась Мария Столярчук.

Подрядчик Дома Деда Мороза Владимир Штивлер добавил, что дом очень теплый. И Дедушке, и гостям в нем будет комфортно.

«Дом собирается быстро, мы сделали это за один день. В этом году поставили новую печку. Декор будет другой», — уточнил Владимир Штивлер.

Не сидел без работы все это время и символ телеканала ОТВ Отвин: ему поручили наряжать елку. Ту самую, около которой каждый желающий сможет загадать заветное желание.

Уже сегодня резиденция откроет свои двери как для Дедушки и его внучки, так и для тех, кто верит в чудо. Посетить Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ смогут все желающие абсолютно бесплатно. За новостями и графиком работы следите на сайте otvmoroz.ru.