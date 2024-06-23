Дмитрий Певцов в Челябинске исполнил песни военных лет

Послушать народного артиста России пришли полторы тысячи человек

Накануне, 22 июня, в Челябинске на пешеходной улице Кирова состоялся моноспектакль Дмитрия Певцова «Эхо Победы». Народный артист России приехал в столицу Южного Урала со своим оркестром. Вместе они исполнили песни военных лет, любимые всеми композиции советских и современных авторов, а также песни из фильмов. Дмитрий Певцов также прочитал стихи. На мероприятии побывал наш фотокорреспондент.

Перед началом выступления Дмитрий Певцов перекрестился.

Выйдя на сцену, он обратился к зрителям:

«День памяти и скорби нельзя назвать праздником. Это день скорби и печали. День памяти. Для меня главное — это память, потому что наши бывшие западные партнеры пытаются эту память уничтожить, стереть, придумать какую-то другую историю. Но мы с вами знаем, кто начал эту войну и кто вышел из нее победителем. И кто понес больше всего жертв в этой страшной войне»,— сказал он.

После — музыка. Дмитрий Певцов исполнял и душевные песни, и веселые, и романтичные.

Зрители плакали, смеялись, танцевали... Равнодушным не остался никто.

Побывала на концерте и общественный деятель Ирина Текслер. Она также обратилась к зрителям с эмоциональной речью:

«22 июня 1941 года. Начало Великой Отечественной войны. Этот день навсегда останется для нас самым печальным днем нашей истории. Прошло 83 года, но не утихает боль от осознания, сколько горя и страданий принесла война. 27 миллионов погибших, разрушенные города и села, блокадный Ленинград — 872 дня, два с половиной миллиона человек были отрезаны от всего мира. Но не сдались. Наши солдаты, труженики тыла, мужчины, женщины, дети — весь народ плечом к плечу встал на защиту Отечества. Кровопролитные сражения за Москву, под Сталинградом, Ржевом, Курском... Наш долг — помнить о мужестве и чтить подвиг нашего народа!»— сказала Ирина Текслер.

Всего мероприятие посетили 1,5 тысячи человек. После выступления преданные поклонники творчества артиста вручили ему букеты цветов.