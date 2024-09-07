Дима Билан ярко поздравил Челябинск с днем рождения

Это было мощно и красиво

Мощный оркестр, восхитительное шоу барабанщиков и шикарный Билан — в финале празднования Дня города в Челябинске поставлена не просто точка, а огромный музыкальный восклицательный знак.

Уже завтра официальные источники расскажут, сколько точно человек собралось на площади у Торгового центра, а также на набережной Миасса напротив. А пока мы можем судить об этом только на глазок, по кадрам нашего фотокорреспондента.

Собираться зрители начали сильно заранее, еще засветло.

Впрочем, они были вознаграждены роскошным выступлением нашего родного симфонического оркестра и солистов Челябинской филармонии.

Затем на сцену вышли барабанщики шоу The Noize — те самые артисты, которые покорили болельщиков чемпионата мира по Футболу в Катаре 2022 и посетителей Международной выставки-форума «Россия», победители Всероссийской премии Weddings Awards Russia 2023.

И вот когда градус ожидания поднялся, на сцену вышел Он, артист, которого так ждали.

Дима Билан со своими фирменными прыжками и любимыми песнями.

Это было ярко. Это было мощно. Это было красиво.