Девушка из Юрюзани фотографирует птиц и побеждает в международных конкурсах

Работы Елены Гариповой доказывают: вокруг нас живут не только голуби, воробьи и синицы



Птицы Челябинской области приобретают особую красоту на фотографиях жительницы Катав-Ивановского района Елены Гариповой. Она находит птиц во время прогулок с фотоаппаратом. Лена убедилась неоднократно, что в городе живет много птиц помимо голубей и воробьев, просто мы не обращаем на них внимания.

Девушка снимает птиц около пяти лет. В прошлом году ее фото оляпки получило высокую оценку на венгерском конкурсе фотографии птиц BIRDO Bird Photographer of the Year.





«Я читаю научно-популярную литературу, смотрю документальные фильмы про птиц, изучаю их поведение и особенности. Это очень помогает находить пернатых моделей. Иногда удачное фото можно сделать просто, например, во время похода в магазин, птица будто сама тебя находит. А иногда приходится потратить не один час, чтобы сделать хотя бы один снимок», — рассказывает Елена.

Иногда встречаются фотографу и редкие птицы: змееяд, уральская неясыть, серый сорокопут, пролет щурок и пуночек.

«Стараюсь снимать птиц так, чтобы они меня не видели, не шуметь, тогда они немного привыкают и позволяют себя сфотографировать. Главное правило при съемке — не навреди, благополучие птицы на первом месте», — подчеркивает Елена Гарипова.