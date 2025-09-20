Детский фестиваль «Сабантуйная мозаика» прошел в Челябинске

В центре внимания — дети и культурное разнообразие России

Сегодня, 20 сентября, в челябинском горсаду имени Пушкина прошел XXI Детский культурно-спортивный фестиваль «Сабантуйная мозаика». Юные дарования из разных российских регионов продемонстрировали гостям музыкальное и танцевальное разнообразие культур. В программе, помимо музыки, — множество конкурсов и мастер-классов. Мы побывали на празднике и привезли фоторепортаж.

На фестивале развернулась выставка-ярмарка, где можно было познакомиться с традиционным искусством народов. Тут и уникальные предметы быта, и яркие украшения, и красивая национальная одежда, и многое другое. Любую вещь можно было приобрести на память.

Для тех, кому не сидится на месте, организовали разнообразные соревнования и конкурсы. Юные участники фестиваля могли проверить свои ловкость и выносливость.

Нескучно было и тем, чьи сильные стороны — ум и креативность: они охотно участвовали в викторинах и творческих состязаниях. За участие во всех мероприятиях дети получали приятные призы.

На мастер-классах юные гости праздника пробовали себя в народных ремеслах. Сделанное своими руками можно было унести с собой в качестве сувенира.

Кульминацией «Сабантуйной мозаики» стал праздничный концерт с участием юных талантов из Челябинской и Курганской областей, а также из Башкирии. Для гостей пели и танцевали творческие коллективы и сольные исполнители. Также юные дарования играли на национальных музыкальных инструментах.

«Фестиваль „Сабантуйная мозаика“ — это живая традиция, которая из года в год дарит детям возможность проявить себя, познакомиться с культурой разных народов и обрести новых друзей. Мы создаем пространство, где каждый ребенок чувствует себя звездой, а взрослые могут вновь окунуться в атмосферу беззаботного праздника»,— рассказала председатель правления ЧООО «Башкирский народный центр» Венера Акмухаметова.

Она добавила, что фестиваль — вклад организации в развитие и сохранение культурного многообразия, воспитание толерантности и любви к Родине.