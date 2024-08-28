Десятки видов техники представили на выставке «СпецМашЭкспо-2024» под Челябинском

Участники налаживают сотрудничество, а гости удивляются машинам

На выставке «СпецМашЭкспо-2024» под Челябинском, возле аэродрома Калачево, машиностроители из 20 регионов России представляют свои возможности, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

От огромных кранов до мини-погрузчиков — более ста видов крупногабаритной специализированной и дорожной техники, комплектующих и оборудования. Также участники обсуждают развитие машиностроения в стране.

Для гостей устраивают демопоказы и тест-драйвы спецтехники, в том числе с применением технологий дополненной реальности. Для молодежи организованы профориентационные мероприятия.

В Челябинской области машиностроение — одна из ведущих отраслей. В нашем регионе производится более 40% всех отечественных тракторов, бульдозеров и грейдеров.

Выставку посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он осмотрел технику и оборудование участников, пообщался с представителями предприятий.

Различные машины привезли крупнейшие предприятия региона, а также молодые компании. Есть беспилотная, коммунальная и строительная техника, а также машины, которые помогают разминированию в зоне СВО.

Вузы тоже участвуют в выставке, они занимаются разработками техники.

«Эта выставка — большое событие в масштабах страны. Челябинская область — один из крупнейших центров машиностроения в России. Проведение федерального мероприятия — подтверждение этого. Спасибо всем регионам за участие. Делаем выставку вместе с Минпромторгом. Благодарен им. Выставка даст импульс развитию машиностроения в целом, будем проводить ее ежегодно», — отмечает Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул важность налаживания кооперации, развития импортозамещения, а также использования мер поддержки. Напомнил, что в области реализуют крупный проект по созданию российских мостов для грузовиков. Пока что эти комплектующие импортные. В ближайшее время проект закончат, и все самосвалы страны будут работать на южноуральских мостах.

Алексей Текслер поддержал предложение провести кубок по робототехнике среди студентов и школьников. С инициативой выступила Академия Robozoom.

В конце визита губернатор сел за руль бульдозера с гибридным двигателем, чтобы поуправлять машиной на испытательном полигоне.