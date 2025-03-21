Десять новых пожарных автоцистерн получила противопожарная служба Челябинской области

Машины будут нести службу в сельских районах

Десять пожарных автоцистерн передали 21 марта областному учреждению «Противопожарная служба Челябинской области». Эти машины встанут на боевое дежурство в пожарных частях по всей области: в Коелге и Полетаево, поселках Селезян и Солнечном, на станции Муслюмово, в Усть-Багаряке, поселках Чулковка, Приморском, Нагайбакском и селе Нижняя Санарка.

Машины на шасси «Урала» сделаны на миасском заводе «Приоритет». Пожарные машины здесь делают на разных шасси, для разных условий.

Накануне пожароопасного сезона губернатор Алексей Текслер ознакомился с новинками, которые производит предприятие. Кстати, отметил, что автоцистерна сейчас — это не просто «бочка с водой на колесах». Аша показала, что противопожарная техника помогает бороться и с водой. Она современна, удобна для работников службы. Все оборудование компактно умещается в машине.

В Челябинской области укрепляют материально-техническую базу всех структур, которые занимаются борьбой с огнем. Для этого разработана целая стратегия, подчеркнул губернатор.

«За последние годы построено 10 депо, приобретено более 70 единиц пожарной техники. И вот сейчас, перед началом пожароопасного периода, для нашей противопожарной службы областной, для районов передаем еще 10 единиц техники на базе „Урал“. Вся эта техника пойдет в наши сельские муниципальные образования для прикрытия, собственно, как самих населенных пунктов, так, конечно, и для борьбы с ландшафтными пожарами», — отметил глава региона.

Губернатор обратился к работникам ПСС со словами благодарности за то, что они ежедневно стоят на страже жизней южноуральцев.

В ходе сегодняшнего визита на завод глава региона обсудил с руководством предприятия приобретение дополнительной техники в этом году.

Добавим, «Приоритет» — не единственное предприятие, которое занимается пожарной техникой в Челябинской области. Порядка 40% всей пожарной техники для страны производится в Миассе. Причем все оборудование, которым оснащается современная пожарная машина, также производится на Южном Урале.