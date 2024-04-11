Денис Мацуев взял челябинцев в музыкальное путешествие «От классики до джаза»

Пианист исполнил в том числе малоизвестную сонату Рихарда Штрауса

Знаменитый музыкант Денис Мацуев исполнил в Челябинске малоизвестную сонату немецкого композитора Рихарда Штрауса, который более известен крупной формой. Своим южноуральским зрителям пианист признался, что разучил это произведение всего несколько месяцев назад, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам музыканта, он случайно обнаружил неизвестную запись знаменитого канадского пианиста Глена Гульда, который исполнял сонату Рихарда Штрауса, писавшего в основном симфонические произведения.

«Для фортепиано композитор написал буквально несколько сонат. И вот эта, которую он создал всего в 17 лет, — я не понимаю, почему она неизвестна! Потому что она удивительная, дивно романтическая, в ней есть отголоски Шопена, Шумана, Бетховена — есть даже цитата из его Пятой симфонии! Это Штраус и его неповторимый романтический стиль. Я был совершенно ошарашен, влюбился в нее с первого взгляда и начал постепенно вводить в свой репертуар. Получается, перед Челябинском уже, можно сказать, подготовил», — доверительно рассказал зрителям Денис Мацуев.

Напомним, XIII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет...» (12+) стартовал на Южном Урале 8 апреля. Накануне участники побывали с концертом в Озерске.

В среду, 10-го, маэстро пригласил челябинцев в музыкальное путешествие под названием «От классики до джаза».

Программа является неизменным звеном в череде концертов фестиваля.

В этом году ее участниками стали Денис Мацуев (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Борислав Струлев (виолончель), Екатерина Мочалова (домра).



В четверг, 11 апреля, на сцене зала филармонии имени Сергея Прокофьева состоится «Сонатный вечер», в котором примет участие народный артист СССР Владимир Спиваков. Завершится фестиваль 12 апреля в Магнитогорской государственной консерватории.