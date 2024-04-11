По словам музыканта, он случайно обнаружил неизвестную запись знаменитого канадского пианиста Глена Гульда, который исполнял сонату Рихарда Штрауса, писавшего в основном симфонические произведения.
«Для фортепиано композитор написал буквально несколько сонат. И вот эта, которую он создал всего в 17 лет, — я не понимаю, почему она неизвестна! Потому что она удивительная, дивно романтическая, в ней есть отголоски Шопена, Шумана, Бетховена — есть даже цитата из его Пятой симфонии! Это Штраус и его неповторимый романтический стиль. Я был совершенно ошарашен, влюбился в нее с первого взгляда и начал постепенно вводить в свой репертуар. Получается, перед Челябинском уже, можно сказать, подготовил», — доверительно рассказал зрителям Денис Мацуев.
Напомним, XIII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет...» (12+) стартовал на Южном Урале 8 апреля. Накануне участники побывали с концертом в Озерске.
В среду, 10-го, маэстро пригласил челябинцев в музыкальное путешествие под названием «От классики до джаза».
Программа является неизменным звеном в череде концертов фестиваля.
В этом году ее участниками стали Денис Мацуев (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Борислав Струлев (виолончель), Екатерина Мочалова (домра).
В четверг, 11 апреля, на сцене зала филармонии имени Сергея Прокофьева состоится «Сонатный вечер», в котором примет участие народный артист СССР Владимир Спиваков. Завершится фестиваль 12 апреля в Магнитогорской государственной консерватории.