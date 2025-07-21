День металлурга в Аше отпраздновали в «космическом» стиле

Градообразующее предприятие подготовило жителям 19 разнообразных тематических площадок

По-настоящему празднично и масштабно отметили День металлурга и День города в Аше. Градообразующее предприятие подготовило для жителей и гостей города 19 различных тематических площадок. Большинство из них были оформлены в «космическом» стиле, яркую атмосферу мероприятия помогли передать и волонтеры в стилизованной одежде. Как отметили два важных события в праздничный день жители Аши, запечатлел наш фотокорреспондент.

Праздничная атмосфера царила на 19 тематических площадках, подготовленных для гостей всех возрастов. Дети наслаждались интерактивными квестами и познавательными научными шоу, молодежь и взрослые участвовали в творческих мастер-классах и динамичных спортивных состязаниях.

Неоценимый вклад в организацию праздника внесли 36 волонтеров — работники завода и активные жители Аши, что подчеркнуло тесную связь предприятия и города.

Почетным гостем праздника стал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб, который вручил заслуженным работникам Ашинского метзавода награды губернатора и правительства Челябинской области.

Генеральный директор Ашинского метзавода Константин Бакин вручил премии Минпромторга России и корпоративные награды. В своем выступлении Константин Бакин подчеркнул важность совместной работы для достижения общих успехов и дальнейшего развития предприятия и города.

Концертная программа объединила таланты местных творческих коллективов и приглашенных артистов из Уфы и Челябинска. Завершил вечер впечатляющий праздничный фейерверк, подаривший незабываемые эмоции детям и взрослым.

Отметим, что прибыл в Ашу и известный в прошлом футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев. Он провел для всех желающих автограф-сессию, а еще принял участие в товарищеском матче с ветеранами ашинского «Металлурга». Подробный репортаж об этом событии читайте здесь.