День города в Челябинске завершился праздничным салютом

Над рекой Миасс запустили яркий фейерверк

Сегодня, 11 сентября, Челябинск отмечает 285-летний юбилей. На набережной реки Миасс около памятника Петру Столыпину завершился праздничный фейерверк. Фотограф ИА «Первое областное» запечатлел самые яркие кадры.







Фейерверк в этом году был музыкальным. За несколько дней до праздника управление культуры администрации Челябинска начало устанавливать подвесное звуковое оборудование и выбирать подходящие треки.







Праздничный салют длился 15 минут.







Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей Челябинска с Днем города и отметил, что многие горожане активно участвуют в преображении города.

В день основания Челябинска корреспонденты ИА «Первое областное» собрали самые важные истории года, которые создают образ современного мегаполиса вместо морально устаревшего крупного промышленного центра, а также вспомнили жуткие и смешные легенды Челябинска.