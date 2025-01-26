Дед Мороз ОТВ отправляется домой

Но его Дом на площади Революции продолжит работать весь февраль

Больше 20 тысяч детей и взрослых посетили Дом Деда Мороза ОТВ на площади Революции. Сегодня после пяти вечера Дедушка Мороз и внучка Снегурочка отправятся в путь, домой, в северные края. Челябинцы и гости города сегодня спешат повидаться с новогодним волшебником и загадать заветные желания.

Сева исполнил вместе с Дедушкой песенку про елочку, обязательная фотография, а мама подсказывает: «Ну, попроси, ты же так мечтал! Дедушка, можно, он к тебе на коленочку присядет? Он так хотел желание загадать!»

Что загадал, счастливый Сева не говорит (и правильно делает — а то не сбудется! Это все знают).

Девочки Арина и Маша пришли с бабушкой. Выходя от Дедушки, девчонки сияют. В их жизни сбылась сказка!

Шестнадцатилетняя Ксюша с родителями приехала из Миасса — специально познакомиться с Дедом Морозом. Очень довольна — не зря ехала! А родителям очень понравился городок.

Злата с мамой Олей пришли уже второй раз, и в прошлом году были неоднократно — так сильно понравилась им идея.

«Нас уже узнают»,— признается Ольга.

Но они каждый раз — не с пустыми руками. В этот раз Злата порадовала Дедушку любимой новогодней песней и получила заслуженную конфетку. Теперь девчонки — и старшая, и младшая — будут ждать февраля.

«Мы и открытки уже подписывали здесь на новогодней почте. Нам уже сказали, что, хотя Дедушка с внучкой уезжают, Домик продолжит принимать гостей — ждем мастер-классов, нам все-все интересно»,— говорит мама Оля.

И ждет она не напрасно: каждые выходные февраля здесь, в Доме Деда Мороза ОТВ, — с полудня и до шести вечера — ожидается мощный движ. Его подготовили для горожан и гостей сотрудники Централизованной клубной системы Челябинска.

По словам замдиректора по культурно-досуговой работе МБУ «Челябинская централизованная клубная система» Ксении Орловой, занятие для себя здесь найдут и школьники, и детсадовцы, не будут скучать и взрослые.

«Гости Домика смогут попробовать себя в таких техниках, как аппликация, оригами, линогравюра, смогут проявить фантазию леса, изготовить новогодний символ года, новогодние игрушки из бумаги или, например, снегиря из картона и пряжи. Ближе к 23 февраля будет мастер-класс по изготовлению открытки для пап — „Награда для героя“, ждем мастер-класс по произношению скороговорок и составлению рассказов по теме „Зима“, и завершится все мастер-классом по игре в шашки»,— рассказала Ксения Орлова.

Все мастер-классы будут бесплатными. На них ждут всех желающих.