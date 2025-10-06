В каком виде спорта российские спортсмены завоевали больше всего олимпийских медалей, как называется паралимпийский вид спорта, сочетающий в себе элементы боулинга и петанка, и какая спортсменка является самой титулованной в художественной гимнастике? На эти и многие другие вопросы ответили челябинские студенты и их преподаватели, присоединившись к всероссийской акции «Спортивный диктант — 2025». Корреспондент ИА «Первое областное» также проверил себя на знание спортивной истории. Что из этого вышло — в нашем материале.
Спортивный диктант — 2025 проходил 5 октября по всей стране на разных площадках — как правило, в образовательных учреждениях и спортивных объектах. В Челябинской области таких площадок было четыре, одна из них — в УралГУФКе. Здесь, помимо студентов и преподавателей, написали «Спортивный диктант» приглашенные гости.
Среди них — руководитель региональной Дирекции спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО) Елена Еремеева, директор Центра спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера Евгений Шестаков, президент Федерации лыжных гонок Челябинской области Виктор Логинов и заслуженный тренер России по плаванию Михаил Уранов.
Участникам акции предстояло ответить на 25 вопросов в виде тестов. Отдельно были приготовлены и 5 вопросов о спортивной истории Челябинской области. При этом вопросы в формате видео озвучивали известные спортивные чиновники и звезды российского спорта. Юрий Борзаковский, Софья Великая, Владислав Третьяк, Алексей Немов и многие другие наши атлеты подготовили свои вопросы и сами же на них ответили. Получилось интересно и познавательно.
Кстати, сами вопросы были простыми. На них вполне могли ответить и люди, лишь поверхностно знающие историю спорта в нашей стране и олимпийского движения. Задача «Спортивного диктанта» не в том, чтобы определить победителя или знатока спортивной истории. Такая акция носит просветительский характер, направлена на популяризацию физической культуры и активного образа жизни. «Приходи и побеждай» — это и есть лозунг «Спортивного диктанта». Кто принял в нем участие — уже победитель.
Впрочем, некоторые вопросы вызвали у участников акции затруднения. Например, далеко не все студенты осведомлены о таком виде спорта, как бочча. И на вопрос «Как называется паралимпийский вид спорта, который объединяет в себе боулинг, петанк и боулз?» ответили правильно не все.
«У меня затруднений не возникло. Разве что с историей античных Олимпийских игр не очень хорошо знакома. Думаю, где-то на 80% ответила правильно. Сам формат диктанта мне понравился, любопытно было проверить свои знания, освежить в памяти значимые победы российского спорта», — отметила конькобежка Мария Гудошникова.
Отметим, что «Спортивный диктант» в нашей стране проводился впервые. Его инициатором выступил Олимпийский комитет России. Цель — сформировать интерес к занятиям спортом у жителей страны.
«Классный проект и хорошая акция. В нашей стране проводится множество различных диктантов, и правильно, что его провели на спортивную тематику. Приятно было написать диктант в УралГУФКе, выпускницей которого я являюсь. Вопросы понравились, они не сложные. Думаю, на них с легкостью ответили бы и люди, не связанные со спортом», — отметила руководитель Дирекции спортивных мероприятий Челябинской области Елена Еремеева.
Кстати, о вопросах. Вот некоторые из них. Уверен, что они не вызовут у вас затруднения. Но на всякий случай ответы опубликуем в конце материала.
1. Где и когда состоялись первые Олимпийские игры современности?
а) 1906 год, Париж;
б) 1896 год, Афины;
в) 1914 год, Олимпия;
г) 1890 год, Нью-Йорк.
2. В какой стране возник вид спорта самбо?
а) Япония;
б) Бразилия;
в) СССР;
г) Испания.
3. В каком виде спорта завоевал свою медаль первый российский олимпийский чемпион Николай Панин-Коломенкин?
а) стрельба;
б) легкая атлетика;
в) фигурное катание;
г) конный спорт.
4. Что из перечисленных элементов фигурного катания — прыжок?
а) тулуп;
б) тодес;
в) либела;
г) кантилевер.
5. Кому принадлежит мировой рекорд в беге на 100 метров?
а) Джастин Гэтлин;
б) Владимир Куц;
в) Сергей Шубенков;
г) Усэйн Болт.
6. Про какого великого спортсмена снят фильм «Легенда № 17»?
а) Владислав Третьяк;
б) Валерий Харламов;
в) Вячеслав Фетисов;
г) Александр Овечкин.
7. В каком виде спорта выступала знаменитая советская спортсменка Лидия Скобликова?
а) конькобежный спорт;
б) лыжные гонки;
в) спортивная гимнастика;
г) легкая атлетика.
Ответы: 1 — б; 2 — в; 3 — в; 4 — а; 5 — г; 6 — б; 7 — а.