Что за бочча — как в Челябинске студенты и преподаватели Спортивный диктант писали

Южный Урал присоединился к всероссийскому проекту на знание олимпийской истории

В каком виде спорта российские спортсмены завоевали больше всего олимпийских медалей, как называется паралимпийский вид спорта, сочетающий в себе элементы боулинга и петанка, и какая спортсменка является самой титулованной в художественной гимнастике? На эти и многие другие вопросы ответили челябинские студенты и их преподаватели, присоединившись к всероссийской акции «Спортивный диктант — 2025». Корреспондент ИА «Первое областное» также проверил себя на знание спортивной истории. Что из этого вышло — в нашем материале.

Спортивный диктант — 2025 проходил 5 октября по всей стране на разных площадках — как правило, в образовательных учреждениях и спортивных объектах. В Челябинской области таких площадок было четыре, одна из них — в УралГУФКе. Здесь, помимо студентов и преподавателей, написали «Спортивный диктант» приглашенные гости.

Среди них — руководитель региональной Дирекции спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО) Елена Еремеева, директор Центра спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера Евгений Шестаков, президент Федерации лыжных гонок Челябинской области Виктор Логинов и заслуженный тренер России по плаванию Михаил Уранов.

Участникам акции предстояло ответить на 25 вопросов в виде тестов. Отдельно были приготовлены и 5 вопросов о спортивной истории Челябинской области. При этом вопросы в формате видео озвучивали известные спортивные чиновники и звезды российского спорта. Юрий Борзаковский, Софья Великая, Владислав Третьяк, Алексей Немов и многие другие наши атлеты подготовили свои вопросы и сами же на них ответили. Получилось интересно и познавательно.

Кстати, сами вопросы были простыми. На них вполне могли ответить и люди, лишь поверхностно знающие историю спорта в нашей стране и олимпийского движения. Задача «Спортивного диктанта» не в том, чтобы определить победителя или знатока спортивной истории. Такая акция носит просветительский характер, направлена на популяризацию физической культуры и активного образа жизни. «Приходи и побеждай» — это и есть лозунг «Спортивного диктанта». Кто принял в нем участие — уже победитель.

Впрочем, некоторые вопросы вызвали у участников акции затруднения. Например, далеко не все студенты осведомлены о таком виде спорта, как бочча. И на вопрос «Как называется паралимпийский вид спорта, который объединяет в себе боулинг, петанк и боулз?» ответили правильно не все.

«У меня затруднений не возникло. Разве что с историей античных Олимпийских игр не очень хорошо знакома. Думаю, где-то на 80% ответила правильно. Сам формат диктанта мне понравился, любопытно было проверить свои знания, освежить в памяти значимые победы российского спорта», — отметила конькобежка Мария Гудошникова.

Отметим, что «Спортивный диктант» в нашей стране проводился впервые. Его инициатором выступил Олимпийский комитет России. Цель — сформировать интерес к занятиям спортом у жителей страны.

«Классный проект и хорошая акция. В нашей стране проводится множество различных диктантов, и правильно, что его провели на спортивную тематику. Приятно было написать диктант в УралГУФКе, выпускницей которого я являюсь. Вопросы понравились, они не сложные. Думаю, на них с легкостью ответили бы и люди, не связанные со спортом», — отметила руководитель Дирекции спортивных мероприятий Челябинской области Елена Еремеева.

Кстати, о вопросах. Вот некоторые из них. Уверен, что они не вызовут у вас затруднения. Но на всякий случай ответы опубликуем в конце материала.

1. Где и когда состоялись первые Олимпийские игры современности?

а) 1906 год, Париж;

б) 1896 год, Афины;

в) 1914 год, Олимпия;

г) 1890 год, Нью-Йорк.

2. В какой стране возник вид спорта самбо?

а) Япония;

б) Бразилия;

в) СССР;

г) Испания.

3. В каком виде спорта завоевал свою медаль первый российский олимпийский чемпион Николай Панин-Коломенкин?

а) стрельба;

б) легкая атлетика;

в) фигурное катание;

г) конный спорт.

4. Что из перечисленных элементов фигурного катания — прыжок?

а) тулуп;

б) тодес;

в) либела;

г) кантилевер.

5. Кому принадлежит мировой рекорд в беге на 100 метров?

а) Джастин Гэтлин;

б) Владимир Куц;

в) Сергей Шубенков;

г) Усэйн Болт.

6. Про какого великого спортсмена снят фильм «Легенда № 17»?

а) Владислав Третьяк;

б) Валерий Харламов;

в) Вячеслав Фетисов;

г) Александр Овечкин.

7. В каком виде спорта выступала знаменитая советская спортсменка Лидия Скобликова?

а) конькобежный спорт;

б) лыжные гонки;

в) спортивная гимнастика;

г) легкая атлетика.





Ответы: 1 — б; 2 — в; 3 — в; 4 — а; 5 — г; 6 — б; 7 — а.