Честь и мужество: подборка фото ко Дню создания Вооруженных сил РФ

От фотографов Первого областного

7 мая считается официальным Днем создания Вооруженных сил Российской Федерации.

Фотокорреспонденты Первого областного не раз оказывались в эпицентре различных учений и боевых слаживаний. Атмосфера, конечно, не как в настоящем бою, но градус работы поймать удавалось. Что из этого получилось, смотрите в нашем специальном фоторепортаже

ВС РФ переживали разные исторические времена и принимали участие в значимых поворотных событиях страны.

Служба в армии всегда являлась делом чести, а защита Родины — священным долгом каждого гражданина России.