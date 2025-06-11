Челябинцы выстроились в очередь к мощам святителя Тихона

Рассказываем, о чем просят патриарха Московского

В Челябинске сегодня встретили ковчег с честными мощами святителя Тихона. Крестный ход с честными останками патриарха Московского стартовал 6 апреля от Донского монастыря столицы и охватит 90 городов России и Белоруссии.

Южноуральские верующие потянулись в храм Рождества Христова с раннего утра — приложиться к святыне можно было уже во время Божественной литургии, которую возглавили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима, епископ Троицкий и Южноуральский Павел.

На службе с челябинцами сегодня архидиакон Константин Барган — патриарший архидиакон Московского кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.

Волонтеры раздают всем иконки святого.

Сегодня храм будет работать до восьми вечера. Молебны будут продолжаться весь день.

В соборе Рождества Христова ковчег со святыней будет находиться до шести часов вечера 12 июня, а затем отправится в дальнейший путь.

В 2025 году исполняется 160 лет со дня рождения патриарха. Его жизнь проходила в условиях гонений, но он не растратил веру, не переставал поддерживать прихожан, обличал безбожников, невзирая на должности и чины. И ничто не могло заставить Тихона отступиться от своих слов, говорят теологи.

Православные христиане, обращаясь с молитвами к патриарху, просят укрепить их в вере, придать решимости, сил, удачи и принятия воли Божией. Также к святому обращаются для избавления страны от смуты, неверия, укрепления православной церкви, восстановления мира и тишины, любви и благочестия.