Челябинцы выбирают «Мастера и Маргариту», «Властелина колец» и «Щегла»

А на книжных полках у них — серии, собираемые поколениями

«Мне кажется, я книгоголик». Так могут сказать про себя многие челябинцы, которые скупают книги по сетевым и независимым книжным, штурмуют доски объявлений в надежде найти редкие издания, годами собирают циклы о любимых героях. Сегодня, 9 августа, все эти люди отмечают свой неофициальный и почти профессиональный праздник — День книголюба (в честь этого не грех себя и новой книжечкой порадовать). Наш корреспондент задал книжным фанатам Челябинска самый сложный в мире вопрос — какие три произведения они любят больше всего. Делимся с вами получившимся топом. Бонусом показываем, что хранится на книжных полках челябинских книголюбов.

Помогли нам с таким нелегким опросом покупатели одной из букинистических лавок Челябинска — люди, которые одинаково любят советские и современные издания, зарубежную и отечественную литературу. Многие из них назвали своей любимой книгой «Мастера и Маргариту» Булгакова. Не знаем, связано ли это с недавней экранизацией с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и Аугустом Дилем в главных ролях, но факт. К слову, на днях издательская группа «Эксмо-АСТ» опубликовала итоги продаж за первое полугодие 2024-го. Так, аудитория «Читай-города», «Буквоеда», Ozon, «Литреса» и MyBook буквально накинулись на нетленную классику и вывели Булгакова на 15‑ю строчку рейтинга (впереди лишь несколько бестселлеров, включая «Думай медленно, решай быстро» и «Мой театр» Цискаридзе).

Второй по упоминаемости стала трилогия «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина. «Я без него никуда», — делятся челябинцы. К слову, фантастическую литературу выделяет каждый второй: любят челябинцы и Нила Геймана, и Терри Пратчетта, и Желязны, и Сапковского, и Клайва Стейплза Льюиса. Многие называют обожаемым цикл Макса Фрая «Лабиринты Ехо» — повести о приключениях Сэра Макса, работника Тайного сыска в городе Ехо.

Одинаково читается как отечественная, так и зарубежная классика: челябинцы собирают на своих полочках «Гордость и предубеждение», «Джейн Эйр», «Войну и мир», «Мартина Идена», «Бесов», «Преступление и наказание», «Волшебную гору», «Лолиту» (да и всего Набокова в целом).

А вот из современных книг абсолютные победители нашего неофициального рейтинга — «Дом, в котором...» Мариам Петросян и «Щегол» Донны Тарт. Из недавно опубликованного челябинцы отмечают: «Оккульттрегер» Сальникова, «Зулейха открывает глаза» Яхиной, «Манюня» Абгарян, «Королевство шипов и роз» Маас, «Лисьи броды» Старобинец.

Из нон-фикшена предпочтение отдают «НИ СЫ», «Человеку покупающему и продающему», «Не навреди», «Витку спирали», «45 татуировкам личности». И даже «Государство и революцию» Ленина и «Манифест коммунистической партии» читают и любят.

А еще челябинцы без ума от детских книг, даже в том возрасте, когда у самих уже подрастают маленькие читатели. Так, в топе оказался, несомненно, «Гарри Поттер», а вместе с ним «Кондуит и Швамбрания» Кассиля, «Поллианна» Портер, «Два капитана» Каверина, «Волшебник изумрудного города» Волкова, «Динка» Осеевой.

Пестрят полки челябинцев самыми разными цветами — от единичных изданий, до целых серий. Кто-то любит конкретные «красивые» обложки (очень много на полочках «Эксклюзивной классики»), кто-то продолжает библиотеку после бабушек, дедушек и родителей.

«Коллекцию начали собирать мои дедушка с бабушкой. Получали талоны на книги и выкупали по одной на протяжении многих лет. Часть библиотеки осталась у мамы, часть — у меня. Еще часть библиотеки появилась вместе с супругом. Продолжаю собирать», — рассказывает челябинка Лидия.

А ваш покорный слуга, пожалуй, назовет не любимые за всю жизнь, а поразившие за последнее время — «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасьи Реньжиной, «Любимчик Эпохи» Кати Качур и «Превращение» Франца Кафки.

Надеемся в редакции, что вы тоже этим пятничным вечером устроитесь в кресле, откроете новенькую книгу и пуститесь в путешествие в фантастические миры. Может быть, вы почерпнули для себя что-то интересное из нашего материала. А если нет — так в Челябинске сейчас всем желающим бесплатно раздают букинистику. И, может быть, что-то из этого пробудит в вас спящего книголюба.