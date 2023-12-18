Челябинцы встретили поезд Деда Мороза

Праздничная программа продлится до 23:00

Сегодня вечером, 18 декабря, на челябинский вокзал прибыл поезд Деда Мороза. Волшебный состав выдвинулся из Великого Устюга 11 ноября. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» делится с читателями яркими снимками предновогодней сказки.В маршруте поезда 60 городов России, в каждом из которых он останавливается на несколько часов. Сегодня челябинцы сделали фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой, побывали в вагоне-лавке, фотокупе и вагоне-ресторане.Впервые Дед Мороз отправился на поезде по городам страны в 2021 году, с тех пор было решено сделать его ежегодным.