Челябинцы встретили 2016 год с мюзиклом и конкурсами

Вспоминаем, как отмечали главный праздник десять лет назад

Информагентство «Первое областное» снова включает машину времени и отправляется в новогоднее путешествие — на этот раз на 10 лет назад, в 2016 год. Тогда горожане встречали зимний праздник прямо на площади Революции, танцевали, пели и надевали яркие костюмы. А главным событием дня стал конкурс на лучшего Деда Мороза и Снегурочку — 2015.

В тот год на главной площади города развернулся ледовый городок, посвященный 280‑летию Челябинска, — «Крепость Челяба». Там были форт, бастионы с пушками и башнями, лабиринты и множество горок. Между прочим, напоминает ледовый городок — 2026, который откроется сегодня, 29 декабря.





Горки были необычными. Одна из них называлась «Мельница» — настоящий головокружительный аттракцион. Скатываться там можно было сразу с двух сторон.

Главным новогодним атрибутом является праздничная елка. А с другой стороны расположился ледяной Дед Мороз со Снегурочкой. Волшебники охраняют большой бумажный лист, на который можно было приклеивать монетки — наудачу. Впрочем, эта традиция сохранилась до сих пор.

Мало новогодних чудес? Не беда. В последний день 2015‑го на площади собрались сказочные герои. Здесь и Баба‑яга водит хоровод, и Снегурочки танцуют вместе с чирлидершами.

Даже Мишка с Иваном-царевичем фотографировались с южноуральцами.

Не обошлось и без хороводов. Румяные девочки в народных костюмах кружились в танце и ловко подхватывали гостей города.

На большой сцене провели традиционный конкурс на лучшего Деда Мороза и Снегурочку — 2015. В нем участвовали 25 волшебников и 15 внучек, из которых выбрали по пять лучших. Номинантам предстояло активно представить себя: они пели, танцевали и отвечали на новогодние вопросы. Победителям достались новые телефоны и честь зажечь главную елку города. Проголосовать за лучшего, кстати, можно было на сайте 1obl.ru.

«Верьте, мечтайте, и все сбудется. Кризис проходит!» — такое напутствие дали призеры конкурса.

Напомним, ледовый городок на площади Революции — 2026 посвящен 290‑летию южноуральской столицы — «Челябинск, с юбилеем!». Изо льда смастерили драмтеатр, библиотеку имени Пушкина и цирк.