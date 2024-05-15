Челябинцы увидят лучшие образцы дорожной техники

Выставка продлится весь сегодняшний день

Сегодня в Челябинске проходит первый в России парадный расчет дорожной техники. На площади Революции представлено более 30 видов техники, произведенной на предприятиях Челябинской области. Образцы оценил наш фотокорреспондент.



Технологии не стоят на месте. И все машины, которые здесь представлены, отличаются от тех, что были 30—40 лет назад.

«Сегодня нужно показать, что Челябинская область работает на современной технике, нашей, российской, прекрасного качества. Наша техника достойна и может работать наравне с любым иностранным образцом», — отмечает председатель общественного совета при министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Луцет.

По словам регионального министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, в этом году предстоит отремонтировать более 800 километров региональных и муниципальных дорог. Выполнить качественно эту работу поможет качественная техника, произведенная в области.

«Челябинская область по праву считается флагманом машиностроения. В этом году губернатор анонсировал продолжение программы „Дорожный рывок“ — это большая и сложная работа. Без качественной и современной техники выполнить ее крайне сложно», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик.

Отличие представленных сегодня образцов — это надежность, производительность и использование современных технологий в управлении машиной.

«Основная задача мероприятия — показать, как выполняются поручения президента во всех отраслях промышленности, в том числе машиностроении. Эти современные образцы восхищают не только профессионалов отрасли, но и гостей сегодняшнего парада», — комментирует начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

В мероприятии участвуют более десяти крупных заводов, в числе которых: АО «АЗ „Урал“» и ООО «Завод Спецагрегат», Миасс, ООО «ДСТ-Урал», АО «ЧМЗ», ООО «ЧМЗ», ООО «Трактор», ПАО «Уралавтоприцеп», ОП ПКФ «Политранс», ООО «УЗСТ», ООО «СпецДорМаш» и другие.

У челябинцев будет возможность увидеть и прикоснуться к лучшим образцам тяжелой региональной техники: это бульдозеры, тралы, тракторы, погрузчики, комбинированные дорожные машины, автогудронаторы и многое из того, чего жители города не видят в обычной жизни. Выставка будет работать до 19:00.