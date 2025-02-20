Челябинцы увидели, как артисты «читают» музыку

В филармонии открыли двери на репетиции

В Челябинской филармонии запустили открытые репетиции, зрители могут прийти и увидеть, как симфонический оркестр готовится к концертам. Музыканты оттачивают программу, а дирижер Алексей Рубин рассказывает зрителям о тонкостях композиции, истории появления симфонии и, по сути, проводит настоящую лекцию по музыковедению. За первой открытой репетицией наблюдал корреспондент ИА «Первое областное».

Зрителям не только подарили возможность посмотреть за тем, как доводится до идеала концертная программа перед каждым выступлением, но и настоящий цикл лекций, лабораторию и своеобразные концерты. Правда, не в таком серьезном и официальном формате: публика могла и посмеяться, и озвучить какие-то свои мысли. К слову, у артистов и образы были более «домашние», без бабочек.

«Я вообще не склонен понимать это именно как открытую репетицию. Для меня это больше формат взаимодействия со слушателями. Мне бы хотелось с ними пообщаться. Это такой очень мультиформатный вечер. Я надеюсь, что люди уже совершенно другими глазами смотрели на эту музыку, ну и другими ушами. Любое искусство невозможно представить без человека, который воспринимает то, что происходит. Мы не можем играть только для себя», — поделился Алексей Рубин.

На первом вечере оркестр готовил Симфонию № 3 «Героическую» Бетховена. С этой композиции артисты сегодня начнут новый проект — «Бетховен. Переосмысление». В ближайшие три года симфонический оркестр сыграет все симфонии Бетховена. Один концерт будет посвящен одному произведению. Также выступления дополнят музыкой современных авторов, некоторые композиции даже еще не дописаны.

Конечно, вечер не ограничивается лекцией о Бетховене. Артисты играют разные части произведения, листают партитуры. Дирижер часто останавливает оркестр, делает замечания. Конечно, не обходится без повторов и прогонов с начала, поэтому такой вечер тяжело посоветовать тем, кто хочет просто послушать музыку. К тому же, всей симфонии не сыграли — только фрагменты.

Стоит сказать, что публика осталась в восторге. И в нашем телеграм-канале одна из слушательниц поделилась ярким отзывом и благодарностью оркестру и лично Алексею Рубину:

«Будто побывала в другом измерении, эмоции как от посещения новой страны. Даже не могла себе представить, как работает мозг композитора, а тут нам раскрыли тайны написания музыки. Было большое удовольствие смотреть на красивый коллектив, особенно образ музыканта с контрабасом запомнился — такой альтернативный брутальный Стэтхэм. В воздухе витала особая атмосфера публики, где нет случайных людей. Не переставала удивляться, как музыканты видят ноты и дирижера одновременно, такая чуткость невероятная. Хотелось не дышать или казалось, что не дышишь, — одним словом, сидели затаив дыхание».