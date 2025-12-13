Челябинцы устроили забег во Всемирный День катания на коньках

Любителей наградили чемпионки мира Ольга Фаткулина и Анна Матвеева

В Челябинске отметили Всемирный День катания на коньках. Любители этого вида спорта приняли участие в забеге, а наградили их чемпионки мира Ольга Фаткулина и Анна Матвеева, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Конькобежный спорт в Челябинской области имеет богатые традиции. И очень важно, что приходят юные любители коньков, потому что ребята приобщаются к спорту и здоровому образу жизни»,— отмечает директор Ледового дворца «Уральская молния» Денис Лапотышкин.

Челябинские поклонники коньков отметили всемирный праздник спортивными забегами. На дистанции 100 метров вышли южноуральцы от 9 до 19 лет. Ребята, разгоняясь и падая, достойно финишировали.

Особым событием для участников стало награждение. Медали и призы им вручили именитые земляки — чемпионки мира Ольга Фаткулина и Анна Матвеева.

«Надеюсь, что после этого праздника люди станут чаще кататься на коньках и заниматься спортом. Лично я встала на лед в 9 лет еще в „Спартаке“ и по сей день бегаю»,— делится серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина.

На праздник она пришла не одна, а с семьей. У спортсменки растет маленькая дочка Оливия — ей уже 2,5 года. Ольга признается: пытается поставить малышку на лед, чтобы укрепить здоровье, но пока девочка сопротивляется.

Вышла на родной лед и четырехкратная чемпионка России Анна Матвеева. С нами она поделилась детскими воспоминаниями.

«Мне мама рассказывала, как я училась стоять на коньках. Я делала шаг, падала, снова шагала и падала, но шла к своей цели и научилась. Сейчас это для меня просто работа, но до сих пор испытываю самые яркие эмоции, когда выступаю на соревнованиях», — говорит Анна.

Главный совет от спортсменки: доверять тренеру, не бояться падать и подниматься.

Всероссийский День катания на коньках стартовал в 2022 году. Праздники проходят в восьми городах России в рамках госпрограммы «Спорт России». В этот день россияне собираются с близкими, чтобы вместе провести день на коньках и приобщиться к здоровому образу жизни.