Челябинцы собрались на Кировке, чтобы отметить День Победы

Сегодня здесь проходит большая праздничная программа

На пешеходной Кировке в Челябинске сейчас особенно людно: горожане отмечают день Великой Победы.

Челябинцы приходят на Кировку семьями. У многих на одежде — георгиевские ленты. Кто-то держит портрет своего ветерана.

У здания бывшего главпочтамта, откуда во время войны челябинцы провожали на фронт танкистов, идет концертная программа.

На Кировке можно увидеть артистов и волонтеров в костюмах военных лет. Горожанам также покажут спектакль «Челябинск — Донбасс. Традиции братской поддержки», который рассказывает о взаимодействии Челябинска и Донбасса в годы Великой Отечественной войны и наши дни. На сцене — артисты из Челябинска и Донецка.

Настроение праздника передают фотографии нашего фотографа Алексея Журавлева.