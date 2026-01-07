Пока одни челябинцы все еще медленно приходят в себя после новогодней ночи, другие уже покатались на всех горках, встали на лыжи и начали штурмовать ледовые катки. И правда — когда еще в году можно покататься на коньках на свежем воздухе? Вот поэтому особенный ажиотаж в эти дни царит на открытых бесплатных площадках, где не нужно думать о записи и прокате.

photo_8_2026-01-07_19-35-11.jpg photo_10_2026-01-07_19-35-11.jpg

Одна из таких точек притяжения, на которой побывал фотокорреспондент ИА «Первое областное», — каток на стадионе «Инга» у городского бора. Сюда легко добраться, если ехать со стороны улицы Худякова и выйти на остановке «Детский комплекс». Никаких касс и турникетов — только свежий воздух, хрустальный лед и веселье.

photo_13_2026-01-07_19-35-11.jpg

С самого утра ледовое поле оживает. Здесь можно увидеть все: от робких первых шагов малышей, держащихся за руки родителей, до виртуозных пируэтов подростков. И, конечно, тут, как и на всех катках, есть шумные толпы юных хоккеистов, от которых в страхе разбегаются те, кто встал на коньки впервые за несколько лет.

photo_20_2026-01-07_19-35-11.jpg photo_19_2026-01-07_19-35-11.jpg photo_15_2026-01-07_19-35-11.jpg

Кто-то выписывает восьмерки в одиночестве, кто-то катается с друзьями или любимыми.

photo_3_2026-01-07_19-35-11.jpg photo_1_2026-01-07_19-35-11.jpg photo_2_2026-01-07_19-35-11.jpg

Это место — находка для тех, кто хочет провести праздники активно, но без лишних трат. Здесь даже нет проката коньков — каждый приезжает со своими.

photo_17_2026-01-07_19-35-11.jpg

Если еще думаете, куда отправиться на выходных — берите коньки и присоединяйтесь к этому скользящему потоку. Ведь новогодние каникулы — лучшее время, чтобы весело провести время с родными и друзьями.