Челябинцы штурмуют бесплатные катки в новогодние праздники

Поиграть в хоккей и просто покататься приходят целыми семьями

Пока одни челябинцы все еще медленно приходят в себя после новогодней ночи, другие уже покатались на всех горках, встали на лыжи и начали штурмовать ледовые катки. И правда — когда еще в году можно покататься на коньках на свежем воздухе? Вот поэтому особенный ажиотаж в эти дни царит на открытых бесплатных площадках, где не нужно думать о записи и прокате.

Одна из таких точек притяжения, на которой побывал фотокорреспондент ИА «Первое областное», — каток на стадионе «Инга» у городского бора. Сюда легко добраться, если ехать со стороны улицы Худякова и выйти на остановке «Детский комплекс». Никаких касс и турникетов — только свежий воздух, хрустальный лед и веселье.

С самого утра ледовое поле оживает. Здесь можно увидеть все: от робких первых шагов малышей, держащихся за руки родителей, до виртуозных пируэтов подростков. И, конечно, тут, как и на всех катках, есть шумные толпы юных хоккеистов, от которых в страхе разбегаются те, кто встал на коньки впервые за несколько лет.

Кто-то выписывает восьмерки в одиночестве, кто-то катается с друзьями или любимыми.

Это место — находка для тех, кто хочет провести праздники активно, но без лишних трат. Здесь даже нет проката коньков — каждый приезжает со своими.

Если еще думаете, куда отправиться на выходных — берите коньки и присоединяйтесь к этому скользящему потоку. Ведь новогодние каникулы — лучшее время, чтобы весело провести время с родными и друзьями.